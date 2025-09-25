CM गुप्ता पर हमला मामले में पुलिस को कोर्ट का निर्देश, 24 घंटे में आरोपी को यह चीज सौंपने को कहा

22 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। इस दौरान दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में बुधवार को सुनवाई की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह हमले के मुख्य आरोपी सकरिया राजेश भाई खिमजी को 24 घंटे के भीतर FIR की एक कॉपी उपलब्ध कराए। साथ ही अदालत ने आरोपी को भी निर्देश दिया कि वह FIR की सामग्री को किसी अन्य के साथ साझा नहीं करे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस अर्जी का विरोध किया, लेकिन JMFC (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) गौरव गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले का उल्लेख करते हुए आरोपी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिसके बाद हमले के 36 दिन बाद आरोपी राजेशभाई खीमजी को आखिरकार प्राथमिकी की कॉपी दे दी गई।

इस बारे में फैसला सुनाते हुए JMFC गोयल ने कहा, 'उपरोक्त चर्चा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक/आरोपी को FIR की एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।' गोयल ने अपने आदेश में कहा, 'संबंधित जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उचित पावती के साथ FIR की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है और आवेदन का निपटारा किया जाता है।' हालांकि, अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अदालत की अनुमति के बिना FIR की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित या प्रसारित न करे।

राजेश खिमजी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप खत्री उपस्थित हुए और उन्होंने तर्क दिया कि खिमजी के खिलाफ 20 अगस्त को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है। आगे यह भी कहा गया कि FIR की प्रति अभी तक आवेदक/आरोपी को उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उक्त आवेदन का विरोध किया।

दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) प्रदीप राणा और अधिवक्ता गगन भटनागर अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि उत्तरी जिले के डीसीपी के आदेश से FIR को संवेदनशील घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने अदालत से यह प्रार्थना की कि वर्तमान आवेदन, समय से पहले होने के कारण, विचारणीय नहीं है।

राजेश खिमजी को दिल्ली पुलिस ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर एक जनसुनवाई के दौरान कथित तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने के बाद गिरफ़्तार किया था। राजेश खिमजी मूल रूप से राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके दोस्त तहसीन सैयद को भी गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।