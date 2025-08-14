नोएडा में किसी भी विकास योजना के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में बिना अदालत की मंजूरी के डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब किसी भी विकास योजना से पहले ईआईए और सुप्रीम कोर्ट की हरित पीठ से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में पेश मौजूदा एसआईटी रिपोर्ट में 31 मामलों में गड़बड़ी पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा में पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और शीर्ष अदालत की हरित पीठ की मंजूरी के बगैर विकास परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने नोएडा प्राधिकरण के कामकाज में व्याप्त खामियों पर कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने भूमि अधिग्रहण के बदले अत्यधिक मुआवजा देने के लिए अधिकारियों और भूस्वामियों के बीच सांठगांठ की जांच करने का आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने इसके लिए एक नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। पीठ ने यह आदेश मौजूदा विशेष जांच दल (एसआईटी) की उस रिपोर्ट पर विचार करते हुए दिया, जिसमें नोएडा प्राधिकरण के कामकाज में खामियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा एसआईटी रिपोर्ट की एक प्रति यूपी के मुख्य सचिव को भेजने का आदेश भी दिया है।

मुख्य सचिव सरकार के सामने रखेंगे रिपोर्ट मुख्य सचिव उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट को यूपी के मंत्रिपरिषद के सामने रखेंगे। मुख्य सचिव भी मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चार हफ्ते में नागरिक सलाहकार बोर्ड गठित की जाए। कोर्ट ने कहा, यदि एसआईटी को अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत पड़े तो सक्षम प्राधिकार इस बाबत मंजूरी दो सप्ताह में दें।

31 मामलों में गड़बड़ी पाई गई सुप्रीम कोर्ट में पेश मौजूदा एसआईटी रिपोर्ट में 31 मामलों में गड़बड़ी पाई गई। कुल 1198 मामलों में जमीन मालिकों को बढ़ा मुआवजा दिया गया, जबकि कोर्ट ने सिर्फ 1167 केस में अधिक मुआवजा देने को कहा था। एसआईटी ने नोएडा के उन अफसरों के नाम भी कोर्ट को बताए हैं, जो अधिक मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं।