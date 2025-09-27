रेखा सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बड़ी राहत, कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में किया बरी

सिरसा एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ मई 2013 में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) और 427 (50 रुपए या उससे अधिक की क्षति पहुंचाने वाली शरारत) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

दिल्ली की एक अदालत ने रेखा सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें करीब 12 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ कांग्रेस भवन के सामने एक अनधिकृत विरोध प्रदर्शन आयोजित करने को लेकर दर्ज किया गया था। अदालत ने इस मामले में मंत्री के साथ ही नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

इन सभी आरोपियों के खिलाफ मई 2013 में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) और 427 (50 रुपए या उससे अधिक की क्षति पहुंचाने वाली शरारत) के तहत FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के पास किया था।

इस केस में 23 सितंबर को दिए अपने आदेश में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, 'अभियोजन पक्ष न तो यह साबित कर पाया है कि आरोपियों का एकत्र होना एक गैरकानूनी जमावड़ा था और न ही यह तथ्य साबित कर सका कि उन्हें CRPC की धारा 144 (निषेधाज्ञा) के तहत आदेश जारी होने के मद्देनजर तितर-बितर होने का आदेश दिया गया था।'

उस प्रदर्शन के दौरान सरकारी बस के शीशे तोड़ने के अपराध के संबंध में अदालत ने कहा कि यह भी साबित हो चुका है कि यह नुकसान लोगों की भीड़ के कारण हुआ था। इसके बाद संदेह का लाभ देते हुए, अदालत ने दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया।

इस मामले के अन्य आरोपियों में मनजीत सिंह जीके, ओंकार सिंह थापर, कुलदीप सिंह भोगल, मनदीप कौर बख्शी, अवतार सिंह हित, हरजीत सिंह, हरमीत सिंह कालका, तेजिंदर पाल सिंह गोल्डी और बलजीत कौर शामिल हैं।