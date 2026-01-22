Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCourt acquits AAP MLA Amanatullah Khan for skipping ED summons in Waqf Board case
ED के समन का उल्लंघन करने के मामले में अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

ED के समन का उल्लंघन करने के मामले में अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

संक्षेप:

प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल और जून 2024 में खान द्वारा समन की अवहेलना के संबंध में इसी तरह की शिकायत की थी। अदालत ने इन आरोपों को ‘आधारहीन’ बताते हुए खान को इनसे भी बरी कर दिया।

Jan 22, 2026 11:58 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के उल्लंघन मामले में बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को बरी कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया गया था कि अमानुतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच के दौरान जारी किए गए समन को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा, ‘आरोपी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए 24 घंटे का समय भी नहीं दिया गया, और वह भी ऐसे समन के जरिए जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को कभी तामील नहीं कराया गया।’

इस बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए खान ने लिखा, 'अल्हम्दुलिल्लाह! दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड मामले में ED के समन पर पेश न होने के आरोप में ED के जरिए बनाए गए दोनों मुकदमों में मुझे माननीय राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी कर दिया और साथ ही पूर्व CM अरविंद केजरीवाल जी को भी दोनों मुकदमों में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सच की ही जीत हुई।'

ईडी ने आरोप लगाया था कि उसने 12 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी 2024 को समन जारी किए थे, और नेता ने हर बार इसे नजरअंदाज किया। अदालत ने 51 पन्नों के आदेश में कहा कि एजेंसी कानूनी आवश्यकताओं को समझने में विफल रही और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आरोपी अंततः 18 अप्रैल, 2024 को सभी पिछले नोटिसों का अनुपालन करते हुए उसके समक्ष पेश हुआ।

न्यायाधीश ने कहा, ‘यह सच है कि आरोपी को राहत नहीं दी गई। हालांकि, आरोपी को अपने सभी वैधानिक अधिकारों का प्रयोग होने तक प्रतीक्षा करने का पूरा अधिकार था। आरोपी स्पष्ट रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जारी सभी समनों का पालन कर रहा था, और अदालत के समक्ष अपनी बात रखने के बाद ही पेश होने लिए राहत की अनुरोध कर रहा था।’

अदालत ने कहा, ‘शिकायतकर्ता के मामले में प्रक्रियात्मक, कानूनी और तथ्यात्मक चुनौतियां हैं, जो इस न्यायालय को आरोपी के दोषी होने के निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति नहीं देती हैं।’ बता दें कि ईडी ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करने) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके अतिरिक्त एजेंसी ने अप्रैल और जून 2024 में खान द्वारा समन की अवहेलना के संबंध में इसी तरह की शिकायत की थी। अदालत ने इन आरोपों को ‘आधारहीन’ बताते हुए खान को इनसे भी बरी कर दिया।

