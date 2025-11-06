गैंगरेप के 9 आरोपियों को कोर्ट ने दी राहत, प्रशासन को दिया पीड़िता से मुआवजा राशि वसूलने का निर्देश
संक्षेप: शुरुआत में दोनों ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी, लेकिन बाद में कहा कि यह संपत्ति खाली करने को लेकर विवाद था। साथ ही मां-बेटी के बार-बार बयान बदलने की वजह से भी यह मामला अदालत को संदिग्ध लगा।
राष्ट्रीय राजधानी की रोहिणी जिला अदालत ने साल 2023 में नाबालिग लड़की से हुए कथित गैंगरेप और पॉक्सो अधिनियम के मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयान ना केवल लगातार बदलते रहे, बल्कि उनके बयानों में गंभीर विरोधाभास भी थे। इसके साथ ही अपने फैसले में अदालत ने पीड़िता को दिए गए 3.75 लाख रुपए के अंतरिम मुआवजे की राशि को वापिस लेने के आदेश दिए हैं।
फोन में वीडियो का दावा भी गलत निकला
अभियोजन पक्ष का दावा था कि घटना का वीडियो पीड़िता की मां के फोन में है। लेकिन जब फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो ऐसा कोई भी वीडियो उसमें नहीं मिला। कथित वारदात के समय पीड़िता और उसकी मां मंदिर परिसर में रहते थे और उनकी शिकायत में बताए गए आरोपियों में मंदिर प्रबंधन के लोग भी शामिल थे।
शुरुआत में दोनों ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी, लेकिन बाद में कहा कि यह संपत्ति खाली करने को लेकर विवाद था। इस बारे में अलग-अलग तारीखों पर दर्ज कराई शिकायतों में पीड़िता और उसकी मां ने कई नए नाम जोड़े, जबकि पुलिस जांच में पता चला कि कुछ आरोपी तो कथित घटना के समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे।
अदालत ने कहा कि बयानों का लगातार बदलना मामले को कमजोर करता है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि पीड़िता को अगस्त 2024 में दिए गए 3.75 लाख की अंतरिम मुआवजा राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाए।