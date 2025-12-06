4 बेटियों के मां-बाप को थी बेटे की चाह, बच्चे को किडनैपर से खरीदा; आंगनवाड़ी हेल्पर समेत 5 गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCouple with four daughters bought kidnapped male infant five held child rescued
संक्षेप:

Dec 06, 2025 06:04 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने एक बच्चे के अपहरण के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डेढ़ महीने के इस बच्चे का अपहरण सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से किया गया था। इस बच्चे को 4 बेटियों के मां-बाप ने बेटे की चाह में खरीद लिया था। पुलिस ने इस दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचा दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से एक बच्चे का कथित तौर पर अपहरण और तस्करी करने के आरोप में फरार चल रही एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि डेढ़ महीने के इस बच्चे का जून में अपहरण हुआ था। उसे सकुशल बरामद कर उसकी मां से मिला दिया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे को खरीदने वाले दंपति धीर सिंह और उनकी पत्नी बनीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी चार बेटियां हैं और वे एक बेटा चाहते थे।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी 22 साल की देवकी महीनों से अपने ठिकाने बदल रही थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक किराए के मकान में मिली। उसने कथित तौर पर 4 जून को मेट्रो स्टेशन से नवजात शिशु का अपहरण किया था। बाद में उसे दिल्ली के आर्य नगर में डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया था।

शास्त्री पार्क मेट्रो थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन शिशु और आरोपी को खोजने के शुरुआती प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली। बाद में मेट्रो यूनिट के चोरी निरोधक दस्ते को जांच सौंप दी गई। खुफिया जानकारी से देवकी के महोबा में होने का संकेत मिला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने उसके ठिकाने पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

पूछताछ के दौरान देवकी ने अपहरण और बिक्री में शामिल अन्य लोगों की पहचान की। पुलिस ने बताया कि उसने गांधी नगर की एक आंगनवाड़ी हेल्पर मंजू देवी के कहने पर शिशु का अपहरण किया था। घरेलू काम करने वाली शीला ने इस लेन-देन में मध्यस्थता की थी।

देवकी के खुलासे के बाद पुलिस ने बनीता के कब्जे से बच्चे को बरामद कर लिया। उसके पति धीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने बेटे की चाहत में बच्चे को खरीदने की बात कबूल की।

सभी चार सह आरोपियों मंजू, शीला, धीर और बनीता को किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरामद बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। उसने आदेश दिया कि उसे उचित औपचारिकताओं के बाद उसकी मां को सौंप दिया जाए। पुलिस ने कहा कि किसी भी आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
