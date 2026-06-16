महीने भर का नोटिस पूरा होने से पहले शादी करना चाहता था कपल, जरूरी काम बता मांगी अनुमति; HC ने दिया यह जवाब
याचिकाकर्ता जोड़े ने 11 मई को विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी के सामने अपनी शादी का आवेदन दिया था। जिसके बाद अधिकारी ने नोटिस जारी किया था और शादी की तारीख 19 जून तय की गई थी, जो अनिवार्य कानूनी इंतजार की अवधि समाप्त होने के बाद की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े (कपल) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी के लिए 30 दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि के मामले में छूट मांगी थी। इसके पीछे उन्होंने निजी परेशानी का हवाला देते हुए अदालत से मदद करने का आग्रह किया था। हालांकि पीठ ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ निजी मुश्किल या निजी परेशानी, जरूरी कानूनी नियमों को कमजोर करने या उनसे बचने का आधार नहीं हो सकती।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून में जब 30 दिन का समय खत्म होने के बाद ही शादी करने का प्रावधान है, तो अदालत अधिकारियों को इसके उलट काम करने का निर्देश नहीं दे सकती।
कालकाजी में दिया था विवाह का आवेदन
मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता युगल ने 11 मई को विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी कालकाजी के सामने अपनी शादी का आवेदन दिया था। उसी दिन अधिकारी ने नोटिस जारी किया था। जिसके बाद शादी की तारीख 19 जून तय की गई थी, जो अनिवार्य कानूनी इंतजार की अवधि समाप्त होने के बाद की थी।
19 जून को मिली थी शादी की तारीख
उच्च न्यायालय में लगाई अपनी याचिका में कपल ने कहा था कि क्योंकि दूल्हे को विदेश में नौकरी मिल गई है और उसे 10 जून से पहले वहां जॉइन करना है, ऐसे में उन्होंने अपने लिए इंतजार की अवधि माफ करने की अपील की और पीठ से गुजारिश की कि उन्हें जून के पहले सप्ताह में शादी करने की इजाजत दे दी जाए, नहीं तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी। हालांकि पीठ ने उनकी मांग को नहीं माना और कहा कि सिर्फ निजी मुश्किल या निजी परेशानी (चाहे वह कितनी भी असली क्यों न हो) जरूरी कानूनी नियमों को कमजोर करने या उनसे बचने का आधार नहीं हो सकती।
अदालत ने कपल को बताया धारा 16 में क्या लिखा
इसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 16 साफ तौर पर कहता है कि शादी नोटिस जारी होने के तीस दिन बाद ही हो सकती है। यह इंतजार का समय सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि संसद द्वारा जान-बूझकर बनाए गए इस कानूनी ढांचे का हिस्सा है। आदेश में आगे कहा गया कि यह माना जाता है कि विधानसभा को अलग-अलग मामलों में होने वाले व्यावहारिक असर व मुमकिन मुश्किलों का पता होता है।
‘इसमें सजा का प्रावधान, हम ऐसा नहीं कर सकते’
पीठ ने कहा कि निजी जरूरतों के आधार पर कानूनी जरूरतों को दोबारा नहीं लिखना चाहिए या उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि जब कानून खुद तय समय खत्म होने के बाद ही शादी करने का नियम बनाता है, तो यह अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को इसके खिलाफ काम करने का निर्देश नहीं दे सकती। खासकर तब जब कानूनी आदेश से भटकने पर खुद अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान हो।
अदालत को नहीं मिला समय सीमा में छूट देने का आधार
अदालत ने कहा कि इस तरह पीठ को अधिनियम के तहत तय तीस दिनों की कानूनी समय सीमा में छूट या कटौती की इजाजत देने का कोई सही आधार नहीं मिलता। अगर याचिकाकर्ता युगल को राहत दे दी जाती है, तो यह कानूनी अधिकारियों को उस कानून के तहत तय कानूनी आदेश के खिलाफ काम करने का निर्देश देने के बराबर होगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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