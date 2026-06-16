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महीने भर का नोटिस पूरा होने से पहले शादी करना चाहता था कपल, जरूरी काम बता मांगी अनुमति; HC ने दिया यह जवाब

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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याचिकाकर्ता जोड़े ने 11 मई को विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी के सामने अपनी शादी का आवेदन दिया था। जिसके बाद अधिकारी ने नोटिस जारी किया था और शादी की तारीख 19 जून तय की गई थी, जो अनिवार्य कानूनी इंतजार की अवधि समाप्त होने के बाद की थी।

महीने भर का नोटिस पूरा होने से पहले शादी करना चाहता था कपल, जरूरी काम बता मांगी अनुमति; HC ने दिया यह जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े (कपल) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी के लिए 30 दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि के मामले में छूट मांगी थी। इसके पीछे उन्होंने निजी परेशानी का हवाला देते हुए अदालत से मदद करने का आग्रह किया था। हालांकि पीठ ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ निजी मुश्किल या निजी परेशानी, जरूरी कानूनी नियमों को कमजोर करने या उनसे बचने का आधार नहीं हो सकती।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून में जब 30 दिन का समय खत्म होने के बाद ही शादी करने का प्रावधान है, तो अदालत अधिकारियों को इसके उलट काम करने का निर्देश नहीं दे सकती।

कालकाजी में दिया था विवाह का आवेदन

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता युगल ने 11 मई को विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी कालकाजी के सामने अपनी शादी का आवेदन दिया था। उसी दिन अधिकारी ने नोटिस जारी किया था। जिसके बाद शादी की तारीख 19 जून तय की गई थी, जो अनिवार्य कानूनी इंतजार की अवधि समाप्त होने के बाद की थी।

19 जून को मिली थी शादी की तारीख

उच्च न्यायालय में लगाई अपनी याचिका में कपल ने कहा था कि क्योंकि दूल्हे को विदेश में नौकरी मिल गई है और उसे 10 जून से पहले वहां जॉइन करना है, ऐसे में उन्होंने अपने लिए इंतजार की अवधि माफ करने की अपील की और पीठ से गुजारिश की कि उन्हें जून के पहले सप्ताह में शादी करने की इजाजत दे दी जाए, नहीं तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी। हालांकि पीठ ने उनकी मांग को नहीं माना और कहा कि सिर्फ निजी मुश्किल या निजी परेशानी (चाहे वह कितनी भी असली क्यों न हो) जरूरी कानूनी नियमों को कमजोर करने या उनसे बचने का आधार नहीं हो सकती।

अदालत ने कपल को बताया धारा 16 में क्या लिखा

इसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 16 साफ तौर पर कहता है कि शादी नोटिस जारी होने के तीस दिन बाद ही हो सकती है। यह इंतजार का समय सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, बल्कि संसद द्वारा जान-बूझकर बनाए गए इस कानूनी ढांचे का हिस्सा है। आदेश में आगे कहा गया कि यह माना जाता है कि विधानसभा को अलग-अलग मामलों में होने वाले व्यावहारिक असर व मुमकिन मुश्किलों का पता होता है।

‘इसमें सजा का प्रावधान, हम ऐसा नहीं कर सकते’

पीठ ने कहा कि निजी जरूरतों के आधार पर कानूनी जरूरतों को दोबारा नहीं लिखना चाहिए या उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि जब कानून खुद तय समय खत्म होने के बाद ही शादी करने का नियम बनाता है, तो यह अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को इसके खिलाफ काम करने का निर्देश नहीं दे सकती। खासकर तब जब कानूनी आदेश से भटकने पर खुद अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान हो।

अदालत को नहीं मिला समय सीमा में छूट देने का आधार

अदालत ने कहा कि इस तरह पीठ को अधिनियम के तहत तय तीस दिनों की कानूनी समय सीमा में छूट या कटौती की इजाजत देने का कोई सही आधार नहीं मिलता। अगर याचिकाकर्ता युगल को राहत दे दी जाती है, तो यह कानूनी अधिकारियों को उस कानून के तहत तय कानूनी आदेश के खिलाफ काम करने का निर्देश देने के बराबर होगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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