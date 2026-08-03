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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा में दो मंजिला मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से पति-पत्नी की मौत

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में घोंडा विधानसभा क्षेत्र जय प्रकाश नगर इलाके में हंसराज डेयरी के पास रविवार रात एक घर की छत गिर गई। इस घटना में मलबे में दबने से पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

house collapsed in ghonda area north east delhi
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा इलाके में मकान गिरने के बाद का दृश्य।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में रविवार देर रात एक मकान की छत का गिरने से पति-पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, घोंडा विधानसभा के जय प्रकाश नगर में हंसराज डेयरी के पास रविवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे एक गली में एक घर की छत गिरने से दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय टिंकू पुत्र सोरेन सिंह और उसकी 30 वर्षीय पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है।

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हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दिल्ली फायर सर्विस के STO सुनील सागर ने बताया कि एक घर की छत गिर गई है। दो मंजिला यह मकान करीब 120 वर्ग फुट बना था। इसके कारण दो लोग (पति-पत्नी) मलबे में दब गए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने बाहर निकाला और कैट्स एम्बुलेंस के जरिये पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संतोष ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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बच्चा बाल-बाल बचा

पुलिस के अनुसार, यह घटना रात लगभग 10 बजे न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के जेपी नगर में हुई। पुलिस ने बताया कि घर में मौजूद एक बच्चा बाल-बाल बच गया। पुलिस के अनुसार, दंपती इस मकान में किराये पर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि छत गिरने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका और मामले की जांच जारी है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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