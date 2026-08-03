उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा में दो मंजिला मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से पति-पत्नी की मौत
दिल्ली में घोंडा विधानसभा क्षेत्र जय प्रकाश नगर इलाके में हंसराज डेयरी के पास रविवार रात एक घर की छत गिर गई। इस घटना में मलबे में दबने से पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में रविवार देर रात एक मकान की छत का गिरने से पति-पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, घोंडा विधानसभा के जय प्रकाश नगर में हंसराज डेयरी के पास रविवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे एक गली में एक घर की छत गिरने से दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय टिंकू पुत्र सोरेन सिंह और उसकी 30 वर्षीय पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है।
हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दिल्ली फायर सर्विस के STO सुनील सागर ने बताया कि एक घर की छत गिर गई है। दो मंजिला यह मकान करीब 120 वर्ग फुट बना था। इसके कारण दो लोग (पति-पत्नी) मलबे में दब गए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने बाहर निकाला और कैट्स एम्बुलेंस के जरिये पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संतोष ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बच्चा बाल-बाल बचा
पुलिस के अनुसार, यह घटना रात लगभग 10 बजे न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के जेपी नगर में हुई। पुलिस ने बताया कि घर में मौजूद एक बच्चा बाल-बाल बच गया। पुलिस के अनुसार, दंपती इस मकान में किराये पर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि छत गिरने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका और मामले की जांच जारी है।