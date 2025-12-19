Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscouple jumped infront of train in gurugram
गुरुग्राम में 100 की स्पीड से दौड़ रही ट्रेन के आगे कूदा कपल, S-B टैटू से होगी पहचान

गुरुग्राम में 100 की स्पीड से दौड़ रही ट्रेन के आगे कूदा कपल, S-B टैटू से होगी पहचान

संक्षेप:

गुरुग्राम जिले के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक दंपति ने तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की टक्कर के बाद पुरुष का शव करीब 100 मीटर तक पटरियों पर घिसटता चला गया।

Dec 19, 2025 09:33 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम जिले के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक दंपति ने तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की टक्कर के बाद पुरुष का शव करीब 100 मीटर तक पटरियों पर घिसटता चला गया। इससे शरीर कई टुकड़ों में बंट गया और अंग दूर-दूर तक बिखर गए। वहीं, महिला की भी मौके पर ही मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय दिल्ली से राजस्थान की ओर जाने वाली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने बताया कि उसने ट्रैक किनारे दो लोगों को बैठे देखा था। ट्रेन को पास आता देख अचानक पुरुष उठा और ट्रैक के बीच में आ गया। उसे ऐसा करते देख महिला भी ट्रैक की तरफ दौड़ी।

लोको पायलट के अनुसार, रात का अंधेरा और हल्का कोहरा होने के कारण वह केवल पुरुष को ही सीधे इंजन के सामने आते देख पाया। महिला इंजन के साइड हिस्से से टकराई और वहीं गिर गई, जबकि पुरुष ट्रेन के नीचे फंसकर दूर तक घिसटता चला गया। लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और जीआरपी को दी।

दोनों के हाथ पर बने टैटू से होगी पहचान

पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहचान के लिए अब पुलिस टैटू और शरीर के निशानों का सहारा ले रही है। पुरुष की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। उसके दाएं हाथ पर अंग्रेजी में एस अक्षर का टैटू है। महिला की उम्र 40 वर्ष के आसपास है। उसके हाथ पर बी अक्षर का टैटू, बाएं हाथ पर राजस्थानी आर्ट का टैटू और कमर पर एक बड़ा तिल है। जांच अधिकारी नीलम पूनिया ने बताया कि शवों को शव गृह में रखवाया गया है। इन निशानों के आधार पर आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कोई जानकारी मिलने पर उसे साझा करने की अपील की गई है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।