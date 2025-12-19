गुरुग्राम में 100 की स्पीड से दौड़ रही ट्रेन के आगे कूदा कपल, S-B टैटू से होगी पहचान
गुरुग्राम जिले के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक दंपति ने तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की टक्कर के बाद पुरुष का शव करीब 100 मीटर तक पटरियों पर घिसटता चला गया।
गुरुग्राम जिले के गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक दंपति ने तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की टक्कर के बाद पुरुष का शव करीब 100 मीटर तक पटरियों पर घिसटता चला गया। इससे शरीर कई टुकड़ों में बंट गया और अंग दूर-दूर तक बिखर गए। वहीं, महिला की भी मौके पर ही मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी।
जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय दिल्ली से राजस्थान की ओर जाने वाली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने बताया कि उसने ट्रैक किनारे दो लोगों को बैठे देखा था। ट्रेन को पास आता देख अचानक पुरुष उठा और ट्रैक के बीच में आ गया। उसे ऐसा करते देख महिला भी ट्रैक की तरफ दौड़ी।
लोको पायलट के अनुसार, रात का अंधेरा और हल्का कोहरा होने के कारण वह केवल पुरुष को ही सीधे इंजन के सामने आते देख पाया। महिला इंजन के साइड हिस्से से टकराई और वहीं गिर गई, जबकि पुरुष ट्रेन के नीचे फंसकर दूर तक घिसटता चला गया। लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और जीआरपी को दी।
दोनों के हाथ पर बने टैटू से होगी पहचान
पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहचान के लिए अब पुलिस टैटू और शरीर के निशानों का सहारा ले रही है। पुरुष की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। उसके दाएं हाथ पर अंग्रेजी में एस अक्षर का टैटू है। महिला की उम्र 40 वर्ष के आसपास है। उसके हाथ पर बी अक्षर का टैटू, बाएं हाथ पर राजस्थानी आर्ट का टैटू और कमर पर एक बड़ा तिल है। जांच अधिकारी नीलम पूनिया ने बताया कि शवों को शव गृह में रखवाया गया है। इन निशानों के आधार पर आसपास के थानों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कोई जानकारी मिलने पर उसे साझा करने की अपील की गई है।