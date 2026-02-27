बैंक में गिरवी रखे फ्लैट को बार-बार बेचा, दिल्ली का शातिर कपल ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने बैंक में गिरवी रखे फ्लैट को बार-बार बेचने के आरोप में एक शातिर कपल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से कई लोगों से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रकम वसूल की। दोनों द्वारका सेक्टर-9 के निवासी हैं।
दिल्ली पुलिस ने बैंक में गिरवी रखे फ्लैट को बार-बार बेचने के आरोप में एक शातिर कपल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से कई लोगों से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रकम वसूल की। दोनों द्वारका सेक्टर-9 के निवासी हैं।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा से 57 साल के व्यक्ति और उसकी पत्नी को एक ही फ्लैट को कई बार बेचकर कई लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान नरेश कुमार सिकरी और उनकी 55 साल की पत्नी शारदा सिकरी के रूप में हुई है। दोनों द्वारका सेक्टर-9 के निवासी हैं।
जांच के दौरान पता चला कि दंपति ने एक ही संपत्ति के लिए सेल डीड करके कई लोगों को धोखा दिया था। जबकि वह संपत्ति पहले से ही बैंक के पास गिरवी रखी हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रकम वसूल की।
पुलिस ने बताया कि शारदा को सितंबर 2025 में एक स्थानीय अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, क्योंकि वह लंबे समय तक फरार रही थी। पुलिस के अनुसार, 2024 में दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज किए गए थे, जब शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शारदा सिकरी ने अपने फ्लैट के संबंध में बिक्री के समझौते किए और बड़ी रकम ली, लेकिन बिक्री पूरी नहीं की। इसके बाद आरोपी फरार हो गए।
द्वारका साउथ थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 6 जनवरी 2024 और 14 जुलाई 2024 को दो मामले दर्ज किए गए और जांच शुरू की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार प्रयासों के बावजूद दंपति गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे। शारदा सिकरी की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी।
पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर टीम ने दंपति का पता ग्रेटर नोएडा स्थित उनके गुप्त ठिकाने से लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्लैट को गिरवी रखकर बैंक के बकाया का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने की योजना बनाई थी।
पुलिस ने बताया कि नरेश सिकरी एक लोन एजेंट के रूप में काम करता है। उस पर इस धोखाधड़ी का मुख्य साजिशकर्ता होने का संदेह है। पुलिस ने यह भी बताया कि फ्लैट उसकी पत्नी के नाम पर था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी तरह के अन्य मामलों में दंपति की मिलीभगत का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।