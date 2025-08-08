कम कपड़े वालों को जाने दिया; पहनावा देख कपल को नहीं मिली रेस्टोरेंट में एंट्री; CM रेखा गुप्ता ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भारतीय पहलावे के कारण एक कपल को एंट्री से रोकने वाला वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक कपल ने आरोप लगाया है कि उनका पहनावा देख रेस्टोरेंट में उन्हें एंट्री करने से रोक दिया गया। वहीं उनके सामने जो लोग कम कपड़े पहन कर आए थे, उन्हें अंदर जाने दिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट में भारतीय परिधानों पर रोक का वीडियो सामने आया है। ये अस्वीकार्य है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, पीतमपुरा के एक रेस्तरां में भारतीय परिधानों पर प्रतिबंध का एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को मामले में जांच करने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।