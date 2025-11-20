गुरुग्राम में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते की वजह से उठाया कदम
गुरुग्राम में शादीशुदा महिला के साथ जारी प्रेम संबंध की वजह से हुए तनाव के चलते एक 23 वर्षीय युवक ने अपनी उसी प्रेमिका के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। इस दौरान यह कपल ट्रेन के सामने कूद गया और अपनी जान दे दी। यह घटना गढ़ी हरसरू रेलवे ट्रैक इलाके में हुई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के सरैया निवासी सूर्य देव राज और निशा के रूप में हुई है। वह दीपावली के बाद काम करने के लिए गुरुग्राम आया था।
छह महीने पुराना था प्रेम प्रसंग
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूर्य देव का गांव की ही रहने वाली 32 वर्षीय निशा के साथ पिछले छह महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। निशा के पहले पति श्रवण की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वह अपने देवर ललित के साथ रहने लगी थी। निशा और ललित के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक 12 साल की लड़की भी शामिल है।
मारपीट और तनाव के बाद उठाया कदम
निशा का यह नया प्रेम संबंध उसके साथी ललित को नागवार गुजर रहा था। इसी का विरोध करते हुए एक-दो महीने पहले ललित ने सूर्य देव के साथ मारपीट भी की थी। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच निशा और ललित लगभग दो महीने पहले गुरुग्राम आ गए थे। सूर्य देव भी दीपावली के बाद गुरुग्राम पहुंचा था और मोबाइल के जरिए उन दोनों की बातचीत जारी थी। आशंका है कि तनाव बढ़ने के कारण सूर्य देव और निशा ने यह घातक कदम उठाया।
गढ़ी हरसरू के पास हुई घटना
यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है, जब सूर्य देव और निशा ने गढ़ी हरसरू के पास एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मृतक के बड़े भाई राम सरोज ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के पीछे के सटीक कारणों की पड़ताल की जा रही है।