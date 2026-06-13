जुड़वा बच्चियों की अदला-बदली का दावा, जोड़े ने दिल्ली के IVF सेंटर में कराया था इलाज; DNA टेस्ट से खुला राज
आईवीएफ तकनीक से इलाज कराने वाले एक जोड़े ने जुड़वा बच्चियों की अदला-बदली का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि डीएनए टेस्ट से पता चला है कि उनसे पैदा हुई जुड़वां बच्चियों का जैविक रूप से माता-पिता में से किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जोड़े द्वारा शिकायत करने के बाद मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दिल्ली के एक जोड़े ने पिछले साल ग्रेटर कैलाश के एक फर्टिलिटी क्लिनिक में आईवीएफ का इलाज करवाया था। इस जोड़े ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों की अदला-बदली हो गई है। उनका दावा है कि डीएनए टेस्ट से पता चला है कि उनसे पैदा हुई जुड़वां बच्चियों का जैविक रूप से माता-पिता में से किसी से भी कोई संबंध नहीं है।
मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले और अब गुरुग्राम में रह रहे इस जोड़े की पहले से ही दो बेटियां हैं। उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए अपना परिवार बढ़ाने का फैसला किया था। पति राहुल राठौर ने कहा कि वह पेशे से एक बिल्डर हैं। उनकी पत्नी और उन्हें लगा कि परिवार बढ़ाने का यह सही समय है। इसलिए उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने का फैसला किया।
राठौर ने बताया कि फरवरी 2025 में हमने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह पर SCI IVF क्लिनिक से संपर्क किया। मई 2025 में हमें बताया गया कि तीन एम्ब्रियो (भ्रूण) ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को उनकी पत्नी ने दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया।
डिलीवरी के तुरंत बाद ही शक होने लगा
उन्होंने बताया कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही शक होने लगा था। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि एक बच्चे के चेहरे-मोहरे काफी अलग थे। शुरू में हमें लगा कि शायद अस्पताल में बच्चे की अदला-बदली हो गई है, क्योंकि उस दिन कई डिलीवरी हुई थीं। शक को दूर करने के लिए हमने 8 जनवरी को दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजों से पता चला कि कोई भी बच्चा हममें से किसी का भी बायोलॉजिकल बच्चा नहीं था। नतीजों से हैरान होकर हमने 16 जनवरी को दोबारा डीएनए टेस्ट करवाया। जब उन नतीजों में भी वही बात सामने आई तो हमें एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है।
आईवीएफ सेंटर से जवाब नहीं मिला
उन्होंने आगे बताया कि हमने सबसे पहले उस अस्पताल से संपर्क किया जहां डिलीवरी हुई थी। उसके बाद आईवीएफ सेंटर से बात की कि असल में क्या हुआ था। आईवीएफ सेंटर से बार-बार जवाब मांगने के बावजूद उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्हें शक है कि या तो आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान भ्रूण की अदला-बदली हुई या फिर जन्म के बाद बच्चा बदल दिया गया।
कोर्ट जाना पड़ा
राठौर ने कहा कि हमने 17 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग तीन महीनों तक कोई ठोस जांच नहीं हुई तो हम कोर्ट गए। इस मामले में 31 मार्च 2026 को ग्रेटर कैलाश थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 जून को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के कार्यालय के तहत काम करने वाली एआरटी और सरोगेसी प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी किया। इसमें इस मामले की सुनवाई 12 जून को दिल्ली सचिवालय में करने का समय तय किया गया।
हम जवाबदेही चाहते हैं
उन्होंने कहा कि शुक्रवार की सुनवाई में हमने क्लिनिक से मिले सभी दस्तावेज जमा कर दिए। अगली सुनवाई तीन महीने बाद तय की गई है। इस स्टेज पर हम जवाबदेही चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल बच्चे कहां हैं और इन दो लड़कियों के बायोलॉजिकल माता-पिता कौन हैं। हमारा मानना है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी ऐसी ही मुश्किल से गुजरे हों और उन्हें कभी पता ही न चला हो।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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