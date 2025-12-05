दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा! कार में 8 घंटे तक तड़पता रहा कपल; दोनों की मौत

संक्षेप: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार को पीछे से टक्कर लगने के बाद पति-पत्नी 8 घंटे तक फंसे रहे और ज्यादा खून बह जाने के कारण दोनों की मौत हो गई। दोनों करौली से लौट रहे थे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार को पीछे से टक्कर लगने के बाद पति-पत्नी 8 घंटे तक फंसे रहे और ज्यादा खून बह जाने के कारण दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लक्ष्मी राम और उनकी पत्नी कुसुमलता के रूप में हुई है। दोनों करौली जिले से वापस घर को लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया।

यह हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे रात में हुआ। जब कपल घर की तरफ लौट रहा था, तभी पीछे से आई एक अंजान गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार एक्सप्रेसवे पर मेटल क्रैश बैरियर से टकराकर पलट गई। इस घटना में दोनों गभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद दोनों 8 घंटे तक कार में पड़े रहे और उनकी मौत हो गई।

रात को हादसा होने के बाद किसी को खबर नहीं हुई। सुबह करीब 7 बजे कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पेट्रोलिंग टीम को खबर दी गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण पति-पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जब कार के पास पहुंच कर उसका निरीक्षण किया गया तो पति ने पत्नी का हाथ पकड़ रखा था। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों दिल्ली के बुद्ध विहार के रहने वाले थे। इन दोनों के चार छोटे-छोटे बच्चे भी हैं।