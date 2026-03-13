Hindustan Hindi News
Mar 13, 2026 01:10 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राजन शर्मा
दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में राहगीरों से मोबाइल फोन झपटमारी करने वाले एक युवक और युवती को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है।

दिल्ली में मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले युवक-युवती अरेस्ट, बंटी-बबली स्टाइल में करते थे क्राइम

दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में राहगीरों से मोबाइल फोन झपटमारी करने वाले एक युवक और युवती को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है।

पुलिस के मुताबिक, 9 मार्च 2026 को हौज खास थाने में पीसीआर कॉल के जरिये मोबाइल स्नैचिंग की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता 29 वर्षीय रोहित निवासी गांव अघवानपुर, जिला सोनीपत (हरियाणा) ने बताया कि वह इलाके में मौजूद था। इसी दौरान मालवीय नगर की तरफ से आए बाइक सवार एक युवक और युवती ने उसका मोबाइल फोन झपट लिया और तेजी से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर की तरफ फरार हो गए।

पुलिस ने 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना की जांच के दौरान बताए गए समय पर घटनास्थल और आसपास लगे करीब 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से झपटमारी में शामिल दोनों संदिग्धों की पहचान कर ली गई। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी विशाल उर्फ बनिया (25) को तिगड़ी एक्सटेंशन स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई।

पुलिस को दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला

पूछताछ में विशाल ने खुलासा किया कि उसने वारदात अपनी साथी शिवानी मुर्मू उर्फ रिया (23) के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने शिवानी को नेहरू प्लेस इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, विशाल पहले भी स्नैचिंग के सात मामलों में शामिल रह चुका है, जबकि शिवानी के खिलाफ भी एक पुराना मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस से छीना गया मोबाइल बरामद करने का प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है।

