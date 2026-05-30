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देश को पढ़े-लिखे PM की जरूरत, अरविंद केजरीवाल ने क्यों साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एक पढ़े-लिखे PM की जरूरत है। उन्होंने CUET-UG 2026 में हुई रुकावटों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा।

देश को पढ़े-लिखे PM की जरूरत, अरविंद केजरीवाल ने क्यों साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एक पढ़े-लिखे PM की जरूरत है। उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 में हुई रुकावटों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा।

केजरीवाल ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी तब आई है जब शुक्रवार को देश भर के कई CUET केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षाओं में देरी होने की खबरें सामने आईं। एक्स पर पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा कि देश को एक पढ़े-लिखे PM की जरूरत है। उन्होंने यह बात आप नेता आतिशी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए कही। आतिशी के पोस्ट में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों को हो रही दिक्कतों को उजागर किया गया था।

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आतिशी ने मैसेज रीपोस्ट किया

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सोशल मीडिया यूजर का मैसेज रीपोस्ट किया था। इसमें दावा किया गया था कि वाराणसी के लोहता में स्थित शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र सर्वर से जुड़ी दिक्कतों की वजह से समय पर अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर पाए। इस पोस्ट को शेयर करते हुए आतिशी ने लिखा कि वाराणसी के CUET परीक्षा केंद्र से तस्वीरें। छात्रों को बताया जा रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होकर 10 बजे खत्म होनी थी, लेकिन केंद्र पर तकनीकी दिक्कतों की वजह से सुबह 10:50 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाई थी।

आप नेताओं की ये टिप्पणियां तब आईं, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इस बात की पुष्टि की कि 30 मई को कुछ केंद्रों पर CUET-UG 2026 की परीक्षा में रुकावटें आईं। इसकी वजह एजेंसी के सर्विस प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा बताई गई एक तकनीकी गड़बड़ी थी।

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एनटीए ने देरी की वजह बताई

एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान में एनटीए ने कहा कि इस देरी का असर मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों पर पड़ा जिनकी परीक्षा उस समय होनी थी। एजेंसी ने यह भी साफ किया कि यह दिक्कत वेंडर की तरफ से पैदा हुई थी। एजेंसी ने बताया कि टीसीएस ने बताया है कि उनकी तरफ से आई एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण को कुछ सेंटर्स पर CUET (UG) 2026 की शुरुआत में देरी हुई। यह समस्या अब सुलझा ली गई है। परीक्षा अतिरिक्त समय के साथ आयोजित की जा रही है, ताकि किसी भी उम्मीदवार को कोई नुकसान न हो।

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भविष्य के लिए कदम उठाए जा रहे

एनटीए ने दोपहर की पाली का शेड्यूल बदला और उम्मीदवारों को दोपहर 2:30 बजे से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। परीक्षा अपने मूल निर्धारित समय दोपहर 3 बजे के बजाय शाम 4 बजे शुरू हुई। एजेंसी ने यह भी बताया कि सुबह के सत्र के उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पूरा समय दिया जा रहा था। उन्हें अपने पेपर पूरे करने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी गई। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि भविष्य की परीक्षाओं में इस तरह की बाधाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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