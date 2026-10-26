दिल्ली-वाराणसी के बीच चलेगी देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत, क्या होगा रूट और टाइमिंग
दिल्ली से वाराणसी के बीच देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसके रूट और टाइमिंग की जानकारी भी सामने आ गई है। दिल्ली से वाराणसी यह ट्रेन 9 घंटे में पहुंचा देगी।
Delhi-Varanasi Vande Bharat Train: वाराणसी और नई दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस रूट पर 31 अक्टूबर को देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की योजना प्रस्तावित है। इस दौरान इस ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है।
दीपावली और छठ पर्व से पहले इस नई ट्रेन के संचालन की तैयारी की जा रही है। इससे खासकर पूर्वांचल के यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ट्रेन के उद्घाटन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ और दिल्ली से रेलवे अधिकारियों के वाराणसी पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था को लेकर भी मंथन चल रहा है।
क्या होगी टाइमिंग
दिल्ली-वाराणसी के बीच प्रस्तावित स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग भी सामने आई है। इसके साथ ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 27421/27422 निर्धारित किया गया है। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए ट्रेन के रात 8.50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5.55 बजे पहुंचने का संभावित समय है। वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी के लिए ट्रेन रात 9.40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.45 बजे पहुंच सकती है।
क्या होगा रूट
दिल्ली से चलकर दिल्ली-वाराणसी स्लीपर वंदे भारत कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। इसके बाद दूसरा स्टॉप प्रयागराज स्टेशन पर होगा, उसके बाद सीधा वाराणसी में रुकेगी। इस दौरान दिल्ली से वाराणसी तक की दूरी तय करने में स्लीपर वंदे भारत कुल 9 घंटे का समय लेगी।
800 से ज्यादा यात्रियों की क्षमता
16 कोच वाली इस स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस में 800 से अधिक यात्रियों के बैठने और सोने की सुविधा होने की संभावना है। उद्घाटन की तैयारियों के तहत ट्रेन को लोहता स्टेशन के पास स्थित वाशिंग पिट में खड़ा किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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