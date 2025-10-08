कफ सिरप से किडनी फेल नहीं हो सकती; MP में 19 बच्चों की मौत के बीच AIIMS के डॉक्टर ने क्या कहा

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के चलते बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 20 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। इन बच्चों के परिवारवालों का दावा है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के चलते बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 20 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। इन बच्चों के परिवारवालों का दावा है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस दौरान इन बच्चों की किडनी फेल होने से जुड़ी समस्या सामने आई। इन मामलों पर अब एम्स दिल्ली के बाल रोग विभाग के एचओडी डॉ. पंकज हरि का बयान सामने आया है।

उन्होंने कहा है कि कफ सिरप से किडनी फेल नहीं हो सकती। बच्चों को जो भी समस्याएं होती हैं, उनका कारण अक्सर किसी न किसी प्रकार का विषाक्त संदूषण ( toxic contamination) होता है। पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं। इन खराब उत्पादों में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का पदार्थ मिलाया जाता था, जिससे बच्चों में किडनी फेल हो जाती थी और चक्कर आने लगते थे। यह अक्सर जानलेवा होता है और बच्चों की जान भी ले सकता है। इसलिए, ड्रग रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि वे इस बात की जांच करें कि दवाएं ठीक से बनाई जा रही हैं या नहीं या उनमें कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिलाया जा रहा है। डेक्सट्रोमेथॉर्फन या फिनाइलेफ्राइन से ऐसी मौतें नहीं होतीं।

इससे पहले मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बुधवार को कहा कि राज्य में कफ सिरप पीने से गुर्दे (किडनी) में संक्रमण से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि पांच की हालत गंभीर है, जिनका नागपुर में इलाज जारी है। छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत गुर्दों के संदिग्ध रूप से फेल होने के कारण हुई है, जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से जुड़ी है। शुक्ला ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुरना को मिलाकर कुल 20 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा के 17, बैतूल के दो और पांढुरना के एक बच्चे की अभी तक मौत हुई है जबकि पांच बच्चों का नागपुर में इलाज जारी है। उन्होंने कहा, दो बच्चे नागपुर एम्स में, दो शासकीय अस्पताल में जबकि एक बच्चा निजी अस्पताल में भर्ती है। सभी लोग इन बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

शुक्ला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही उपमुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने मंगलवार को मध्यप्रदेश से सटे महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा किया था और वहां इलाजरत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की एक टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंच चुकी है।उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में बहुत सख्त है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है।