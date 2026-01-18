यह समाज के खिलाफ अपराध, फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से HC का इनकार
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर कथित तौर पर 12 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि समाज के खिलाफ एक अपराध है जो प्रशासन में जनता के विश्वास को कम करता है।
नगर निगम अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले स्वभाव से ही गंभीर होते हैं। जमानत के चरण में इनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।
नगर निगम की लेखा शाखा में तैनात याचिकाकर्ताओं पर फरीदाबाद भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) थाने में 12 अगस्त 2025 को दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप शामिल हैं।
अधिकारियों ने दावा किया कि कार्य आदेश जारी करने, तकनीकी स्वीकृति देने, अनुमानों में वृद्धि करने, कार्य निष्पादन करने या कार्यों के मापन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने कहा कि आरोपों से सार्वजनिक अभिलेखों की जालसाजी, कार्य अनुमानों में धोखाधड़ीपूर्ण वृद्धि और 12 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक धनराशि की अवैध हेराफेरी से जुड़े एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय भागीदारी का खुलासा होता है।
राज्य ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। जस्टिस गोयल ने कहा कि एफआईआर में दर्ज मामले के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निःसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित हैं, जो अपने आप में गंभीर और महत्वपूर्ण हैं।
कोर्ट ने गौर किया कि इस मामले में गंभीर आर्थिक अपराध शामिल हैं, जिनमें आधिकारिक पद का दुरुपयोग, सार्वजनिक अभिलेखों की जालसाजी, आपराधिक साजिश और 12 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक धन का गबन शामिल है। जज ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराध लोक प्रशासन की जड़ पर प्रहार करते हैं और सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि चूंकि मामला दस्तावेजों पर आधारित था, इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं थी, कोर्ट ने कहा कि कानून की स्थापित स्थिति यह है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत पर विचार करते समय आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों को अधिक सावधानी से देखा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर थे और उन्हें ऐसी शक्तियां सौंपी गई थीं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करती थीं। आरोपों से आधिकारिक पद के दुरुपयोग और अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अधिकार के दुरुपयोग का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।