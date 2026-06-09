Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चेक बाउंस मामले में मजिस्ट्रेट ने सुनाया 'कॉपी-पेस्ट' वाला फैसला, नाराज अदालत ने लगाई कड़ी फटकार

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अपने फैसले में अदालत ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने जिस फैसले को चुनौती दी है, वह गंभीर खामियों से भरपूर है और दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करते हुए केवल 'कॉपी-पेस्ट' फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से दिया गया है।'

चेक बाउंस मामले में मजिस्ट्रेट ने सुनाया 'कॉपी-पेस्ट' वाला फैसला, नाराज अदालत ने लगाई कड़ी फटकार

दिल्ली की एक अपीलीय अदालत के सामने हाल ही में एक ऐसा मामला आया कि जिसके बाद उसने ना केवल निचली अदालत को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि चेक बाउंस के इस मामले में उसके दिए फैसले को भी रद्द कर दिया। दरअसल कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों को देखे और उसका विश्लेषण किए बिना ही एक अन्य मामले में दिए गए फैसले को कॉपी-पेस्ट करते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए लोअर कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और मामले को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि वो अंतिम दलीलों पर दोबारा सुनवाई के लिए इसे किसी सक्षम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंप सकें।

6 जून को सुनाए अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का फैसला बिना सोचे-समझे और 'कॉपी-पेस्ट' करके दिया गया था, जिसमें दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अपने आदेश में एडिशनल सेशन जज हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी की अदालत ने कहा कि, 'कंप्यूटर और अन्य आधुनिक तकनीक के आने का मकसद न्यायपालिका के काम-काज में मदद करना और कानूनी दस्तावेजों को तैयार करने में तेजी और कुशलता लाना था। लेकिन, इसने 'Ctrl C और Ctrl V' (कॉपी और पेस्ट) जैसी एक खतरनाक और अस्वीकार्य कानूनी कार्यप्रणाली वाली समस्या को जन्म दे दिया है।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली की 92 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत, सरकार सुधारने जा रही एक गलती

यह याचिका शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण ने लगाई थी, जिसमें उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में सतेंद्र सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अपीलीय अदालत ने पाया कि जिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मई 2024 में आरोपी को बरी किया था, उन्होंने इस मामले में सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच तक करना उचित नहीं समझा, बल्कि मामले के दोनों पक्षों के बीच चेक बाउंस के एक अन्य मामले के तथ्यों और कानूनी विश्लेषण को हूबहू कॉपी करते हुए फैसला सुनाया था।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण ने जुलाई 2017 में अपने दोस्त सतेंद्र सिंह को 2 लाख रुपए का उधार दिए थे, बदले में इतनी रकम का एक चेक लिया था। लेकिन तय समय के बाद जब उन्होंने उस चेक को क्लियर कराने के लिए बैंक में जमा किया, तो वह चेक 'फंड की कमी' के कारण बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने सतेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजा और शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि निचली अदालत ने सिंह को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि वह इतनी रकम उधार देने में सक्षम है, साथ ही अन्य सबूतों में भी अदालत ने विसंगतियां पाईं।

ये भी पढ़ें:तब साड़ियों व सरकार की तारीफ करते थे, मुंह क्यों नहीं खोला; बागियों पर भड़की TMC

शिकायतकर्ता ने की अपील, कहा- कॉपी-पेस्ट करके सुनाया फैसला

इसके बाद शिकायतकर्ता ने सतेंद्र सिंह को बरी किए जाने के फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी और तर्क दिया कि यह फैसला किसी दूसरे मामले में दिए गए पुराने फैसले की हूबहू नकल था, जिसमें चेक और तथ्य अलग-अलग थे। मामले की सुनवाई के बाद अपीलीय अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में चेक बाउंस होने की वजह'ड्रॉअर के हस्ताक्षर अलग होने' को बताया था, जबकि मौजूदा मामले में चेक नंबर अलग था और वह 'फंड की कमी' के कारण बाउंस हुआ था।

'ऐसा फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं'

अपीलीय अदालत ने कहा, ‘जब कोई निचली अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का मूल्यांकन किए बिना किसी दूसरे मामले के तथ्यों का विश्लेषण हूबहू कॉपी करती है, तो उससे निकला फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं रह जाता और यह न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। इसे महज एक ऐसी कार्रवाई नहीं माना जा सकता और न ही माना जाना चाहिए, जिसमें फैसले का मुख्य तर्क किसी दूसरे मामले से बिना सोचे-समझे नकल करके लिया गया हो।’

ये भी पढ़ें:दिल्ली के इन इलाकों में क्यों नहीं आ रहा पानी, हर साल होने वाले जल संकट की वजह?

अदालत ने कहा- दोबारा होगी अंतिम दलीलों पर सुनवाई

इसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि शिकायत वाले मामले को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि इसे किसी सक्षम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंपा जा सके। मजिस्ट्रेट अंतिम दलीलों की नए सिरे से सुनवाई करेंगे और केवल मामले के सबूतों के आधार पर एक स्वतंत्र और तर्कपूर्ण फैसला सुनाएंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।