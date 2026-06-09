चेक बाउंस मामले में मजिस्ट्रेट ने सुनाया 'कॉपी-पेस्ट' वाला फैसला, नाराज अदालत ने लगाई कड़ी फटकार
अपने फैसले में अदालत ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने जिस फैसले को चुनौती दी है, वह गंभीर खामियों से भरपूर है और दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करते हुए केवल 'कॉपी-पेस्ट' फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से दिया गया है।'
दिल्ली की एक अपीलीय अदालत के सामने हाल ही में एक ऐसा मामला आया कि जिसके बाद उसने ना केवल निचली अदालत को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि चेक बाउंस के इस मामले में उसके दिए फैसले को भी रद्द कर दिया। दरअसल कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों को देखे और उसका विश्लेषण किए बिना ही एक अन्य मामले में दिए गए फैसले को कॉपी-पेस्ट करते हुए आरोपी को बरी कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए लोअर कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और मामले को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया, ताकि वो अंतिम दलीलों पर दोबारा सुनवाई के लिए इसे किसी सक्षम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंप सकें।
6 जून को सुनाए अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का फैसला बिना सोचे-समझे और 'कॉपी-पेस्ट' करके दिया गया था, जिसमें दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अपने आदेश में एडिशनल सेशन जज हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी की अदालत ने कहा कि, 'कंप्यूटर और अन्य आधुनिक तकनीक के आने का मकसद न्यायपालिका के काम-काज में मदद करना और कानूनी दस्तावेजों को तैयार करने में तेजी और कुशलता लाना था। लेकिन, इसने 'Ctrl C और Ctrl V' (कॉपी और पेस्ट) जैसी एक खतरनाक और अस्वीकार्य कानूनी कार्यप्रणाली वाली समस्या को जन्म दे दिया है।'
यह याचिका शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण ने लगाई थी, जिसमें उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में सतेंद्र सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अपीलीय अदालत ने पाया कि जिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मई 2024 में आरोपी को बरी किया था, उन्होंने इस मामले में सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच तक करना उचित नहीं समझा, बल्कि मामले के दोनों पक्षों के बीच चेक बाउंस के एक अन्य मामले के तथ्यों और कानूनी विश्लेषण को हूबहू कॉपी करते हुए फैसला सुनाया था।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण ने जुलाई 2017 में अपने दोस्त सतेंद्र सिंह को 2 लाख रुपए का उधार दिए थे, बदले में इतनी रकम का एक चेक लिया था। लेकिन तय समय के बाद जब उन्होंने उस चेक को क्लियर कराने के लिए बैंक में जमा किया, तो वह चेक 'फंड की कमी' के कारण बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने सतेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजा और शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि निचली अदालत ने सिंह को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि वह इतनी रकम उधार देने में सक्षम है, साथ ही अन्य सबूतों में भी अदालत ने विसंगतियां पाईं।
शिकायतकर्ता ने की अपील, कहा- कॉपी-पेस्ट करके सुनाया फैसला
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सतेंद्र सिंह को बरी किए जाने के फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती दी और तर्क दिया कि यह फैसला किसी दूसरे मामले में दिए गए पुराने फैसले की हूबहू नकल था, जिसमें चेक और तथ्य अलग-अलग थे। मामले की सुनवाई के बाद अपीलीय अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में चेक बाउंस होने की वजह'ड्रॉअर के हस्ताक्षर अलग होने' को बताया था, जबकि मौजूदा मामले में चेक नंबर अलग था और वह 'फंड की कमी' के कारण बाउंस हुआ था।
'ऐसा फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं'
अपीलीय अदालत ने कहा, ‘जब कोई निचली अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का मूल्यांकन किए बिना किसी दूसरे मामले के तथ्यों का विश्लेषण हूबहू कॉपी करती है, तो उससे निकला फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं रह जाता और यह न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। इसे महज एक ऐसी कार्रवाई नहीं माना जा सकता और न ही माना जाना चाहिए, जिसमें फैसले का मुख्य तर्क किसी दूसरे मामले से बिना सोचे-समझे नकल करके लिया गया हो।’
अदालत ने कहा- दोबारा होगी अंतिम दलीलों पर सुनवाई
इसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि शिकायत वाले मामले को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि इसे किसी सक्षम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंपा जा सके। मजिस्ट्रेट अंतिम दलीलों की नए सिरे से सुनवाई करेंगे और केवल मामले के सबूतों के आधार पर एक स्वतंत्र और तर्कपूर्ण फैसला सुनाएंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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