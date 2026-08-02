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विवादित वीडियो वायरल करने वाले लोग रडार पर, 3 डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां और 100 से अधिक यूट्यूबर पर नजर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान विवादित वीडियो वायरल करने वालों की अब खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। 3 डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां और 100 से ज्यादा यूट्यूबर पर पुलिस के रडार पर हैं। 

controversial video police probe
विवादित वीडियो पुलिस जांच

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर तीन बड़ी प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां आई हैं। वहीं, 100 से ज्यादा यूट्यूबर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस इन कंपनियों के दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस विवादित वीडियो को जानबूझकर किसी टूलकिट या पीआर रणनीति के तहत वायरल और एम्पलीफाई (प्रचारित) तो नहीं किया गया था। साथ ही करीब 100 से ज्यादा यूट्यूबर को जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस इन कंपनियों के दस्तावेजों, सर्वर लॉग्स और आंतरिक गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि तीनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और मैनेजमेंट सहित कुछ यूट्यूबर को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।

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वीडियो वायरल करने का शक

शुरुआती तकनीकी जांच में पुलिस को अंदेशा है कि एक लड़की का विवादित वीडियो कोई आम या अचानक वायरल हुआ वीडियो नहीं था। अंदेशा है कि इसे जानबूझकर एक तय टूलकिट या पीआर स्ट्रेटेजी के तहत खास समय पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके बड़े पैमाने पर एम्पलीफाई (प्रचारित) किया गया। इसलिए इस मसले की बारीकी से जांच की जा रही है। इस केस के तार अब देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से भी जुड़ गए हैं। जांच एजेंसियां मुंबई स्थित एक प्रमुख इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी से जुड़े इनपुट्स और उनके क्रिएटर नेटवर्क की भी बारीकी से जांच कर रही हैं। पुलिस को संदेह है कि इस एजेंसी से जुड़े कई छोटे-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को जंतर-मंतर के प्रदर्शन में भीड़ जुटाने और माहौल को उग्र बनाने के लिए विशेष रूप से एक्टिव किया गया था। हालांकि, तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मसला क्या है। पुलिस देश की शांति व्यवस्था और शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाने वाले किसी भी डिजिटल सिंडिकेट को बख्शने के मूड में नही है।

फंडिंग नेटवर्क की भी जांच चल रही

दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। विरोध प्रदर्शनों को अचानक से सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हाइप देने और कंपनियों को हायर करने के लिए पैसे कहां से आए, इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

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विदेशी कनेक्शन की भी जांच

जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इन कंपनियों या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क को देश का माहौल बिगाड़ने और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की संदिग्ध विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों से कोई कनेक्शन तो नहीं था।

आंदोलन में घायल छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आईआईटी पटना की एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आंदोलन/विरोध प्रदर्शन में भीड़ नियंत्रित करने को एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में प्रदर्शनों में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘नाम का बैज’ लगाने को अनिवार्य करने की मांग की है। याचिकाकर्ता तोशिवा यादव ने याचिका में दावा किया कि पेपर लीक के मुद्दे पर 20 जुलाई को नई दिल्ली में ‘संसद चलो’ विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में वह घायल हो गई थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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