अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्ट, राक्षस दिखाने पर भड़के सपाई; थाने पर पहुंचकर हंगामा किया

अपने नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने से सपा कार्यकर्ता भड़क गए। पोस्ट में सपा प्रमुख और अन्य नेताओं को निशाना बनाते हुए लिखा गया है कि जब-जब धर्म की स्थापना होती है तब-तब असुरों को परेशानी होती है। इसके विरोध में सपाइयों ने थाने पर हंगामा किया और मामले में कार्रवाई करने की मांग की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित पोस्ट से भड़के सपाइयों ने बृहस्पतिवार को सेक्टर 24 थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने विवादित पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने गहरी नाराजगी जाहिर की। महानगर अध्यक्ष के साथ पार्टी के तमाम लोगों ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

सोशल मीडिया अकाउंट पर विवादित पोस्ट मानव जोगी नोएडा के नाम से किया गया था। आरोपी की पहचान सेक्टर 22 में चौड़ा में रहने वाले मानव के रूप में हुई थी। उसने पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राक्षस का रूप दिया था जबकि तस्वीर में प्रधानमंत्री को हवन में आहुति डालते हुए दिखाया गया।

इसमें लिखा कि जब-जब धर्म की स्थापना होती है तब-तब असुरों को परेशानी होती है। इस पोस्ट पर सपा के महानगर अध्यक्ष डा. आश्रय गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जाहिर कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यूपी पुलिस, डीजीपी और नोएडा पुलिस को ट्विटर पर टैगकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज की मांग की थी।

उनका कहना है कि एक्स पर डीजीपी उत्तर प्रदेश और नोएडा कमिश्नरेट पुलिस से कार्रवाई की मांग के बावजूद आरोपित को पकड़ा नहीं गया। इससे सपाइयों में रोष बढ़ गया। बृहस्पतिवार दोपहर पार्टी के कार्यालय पर एकत्रित होकर वहां से सेक्टर 24 थाने पहुंचे और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई।