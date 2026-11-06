मजदूर बोले थे- ढांचा कमजोर है, वजन नहीं सह पाएगा, ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया; चावड़ी बाजार हादसे की FIR में खुलासा
पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान के रूप में हुई है, जो सभी अजमेरी गेट इलाके के रहने वाले हैं।
दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार को एक पुरानी इमारत पुनर्निमाण के दौरान ढह गई थी, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर (FIR) से खुलासा हुआ है कि इमारत के निर्माण की देखरेख कर रहे ठेकेदार ने मजदूरों की उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिनमें उन्होंने निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी, साथ ही बताया था कि इमारत की स्थिति एक और कंक्रीट स्लैब (छत) का भार सहन करने लायक नहीं है।
इस हादसे में जीवित बचे फिरोज नाम का एक मजदूर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदारों को ढांचे से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में बार-बार आगाह किया गया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखने पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर बदलाव किए गए, तो निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। फिरोज बिहार का रहने वाला एक निर्माण मजदूर है और मंडावली में रहता है।
जिंदा बचा मजदूर बोला- ठेकेदार को हमने दी थी चेतावनी
HT को प्राप्त जानकारी के अनुसार एफआईआर में फिरोज ने पुलिस से कहा, 'हमने ठेकेदार को बताया था कि लिंटेल (छत का हिस्सा) अबतक सूखा नहीं है, साथ ही कहा था कि हम उस पर दूसरा स्लैब नहीं डाल सकते।' फिरोज ने बताया कि उसने ठेकेदार से कहा था कि 'इसे सहारा देने के लिए और सीमेंट और लकड़ी की जरूरत होगी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए काम जारी रखने को कहा कि ऐसा करने से लागत बढ़ जाएगी।'
एफआईआर में ताजुद्दीन और फुरकान को आरोपी बनाया गया है। इन दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290, 125(a) (इमारत के संबंध में लापरवाही) और 3(5) (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अलग-अलग चरण में हो रहा था इमारत का निर्माण
फिरोज के बयान के अनुसार, उसे और अन्य मजदूरों को ठेकेदारों ने लगभग 70 वर्ग गज के प्लॉट पर निर्माण कार्य के लिए काम पर रखा था। उसने बताया कि इमारत का निर्माण अलग-अलग चरणों में हो रहा था और पहले ही तीन कंक्रीट स्लैब (छतें) डाली जा चुकी थीं।
पहले से बनी छत सूखी नहीं थी, थी बेहद कमजोर
फिरोज ने पुलिस से कहा कि मजदूर निर्माण की गुणवत्ता और इस्तेमाल हो रहे सीमेंट की मात्रा को लेकर चिंतित थे। उसने आरोप लगाया कि पहले से बनी छत इतनी मजबूत नहीं थी कि वह एक और स्लैब का वजन सह सके, और इसे पर्याप्त सहारा देने के लिए और अधिक सीमेंट तथा निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी। हालांकि, मजदूरों की चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय, ठेकेदारों ने कथित तौर पर उन्हें काम जारी रखने के लिए कहा।
मजदूर ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को इमारत के मालिकों के संज्ञान में लाने की भी कोशिश की थी। FIR में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार के जिम्मे थी, इसलिए हमें उन्हें बताना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी चेतावनियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
इमारत गिरने के मामले में अबतक 3 गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त यानी गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे फिरोज और अन्य मजदूर निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी अचानक इमारत ढह गई। इमारत गिरने से उनके दो साथी मलबे के नीचे दब गए, जबकि फिरोज इमारत के पिछले हिस्से में था। इस तरह, वह इस हादसे में बच गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने चावड़ी बाजार में इमारत गिरने के मामले में तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन तीनों को फरीदाबाद की दौज तहसील के सिरोही गांव से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान के रूप में हुई है, जो सभी अजमेरी गेट इलाके के रहने वाले हैं। उनके पूरे नाम अभी तुरंत पता नहीं चल सके हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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