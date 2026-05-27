इससे कोई अधिकार नहीं मिल जाता; कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की अवधि बढ़ाने से जुड़े मामले में HC का महत्वपूर्ण फैसला
उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दिया गया ऑफिस ऑर्डर केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के कानूनी नतीजे के बारे में बताता था और यह किसी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने जैसा नहीं था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी शख्स की कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर की गई नियुक्ति, निर्धारित समय पूरा होने पर अपने आप खत्म हो जाती है और इससे कर्मचारी को तय समय के बाद भी नौकरी जारी रखने का कोई पक्का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने DERC (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और DERC में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत संविदा कर्मचारी की नौकरी विस्तार रद्द करने को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने यह फैसला उस याचिका पर दिया, जिसमें सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई गई थी, जिसमें उन्होंने कर्मचारी को दिया गया नौकरी विस्तार रद्द करते हुए उसे नौकरी से मुक्त करने के 5 अप्रैल, 2024 को जारी ऑफिस आदेश को सही बताया था और इसके खिलाफ दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी को दिसंबर 2014 में तीन साल के लिए संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद समय-समय पर कई बार उसकी सेवा अवधि को विस्तार दिया गया। अप्रैल 2021 में उसके सेवा अनुबंध को एकबार फिर तीन साल के लिए बढ़ाया गया, और यह अवधि 5 अप्रैल, 2024 को खत्म होना थी। हालांकि इससे पहले ही कर्मचारी ने एकबार फिर सेवाकाल की अवधि बढ़ाते हुए उसे 2027 तक करने की मांग की।
जिसे मानते हुए 31 जुलाई, 2023 को जारी एक विभागीय आदेश में उसे यह विस्तार दे भी दिया गया। हालांकि करीब 8 महीने बाद एक नया आदेश जारी करते हुए DERC ने उसे दिए गए विस्तार को रद्द कर दिया और पिछले कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा होने के बाद कर्मचारी को नौकरी से मुक्त कर दिया।
विभाग के इसी आदेश के खिलाफ कर्मचारी ने पहले सिंगल जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील की थी।
कोर्ट ने विभागीय आदेश में पाई तकनीकी खामियां
मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि 5 अप्रैल 2024 को जारी जिस विस्तार आदेश का हवाला कर्मचारी ने दिया था, वह चेयरपर्सन की मंजूरी के बिना जारी किया गया था और उसे जारी करने वाला अधिकारी ऐसा विस्तार देने के लिए अधिकृत भी नहीं था। साथ ही इसमें आगे यह भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से ठीक पहले कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया गया था, जैसा कि DERC मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेगुलेशंस के रेगुलेशन 5(a) के तहत जरूरी है।
बेंच ने फैसला दिया कि चूंकि रेगुलेशंस के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई थीं, इसलिए 6 अप्रैल, 2024 से 5 अप्रैल, 2027 तक की प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि के लिए कोई भी लागू होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी अस्तित्व में नहीं आया।
याचिकाकर्ता ने SC व HC के फैसलों का हवाला दिया
डिवीजन बेंच के सामने ऑफिस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारी ने दलील दी कि संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के बाद उसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, जिससे कि उसे यह पक्की उम्मीद हो गई थी कि उसकी नौकरी लगातार जारी रहेगी। साथ ही अदालत में उसने लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलने वाली सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया।
हालांकि डिवीजन बेंच ने पाया कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पद NCT दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर किया गया कोई विधिवत स्वीकृत पद भी नहीं है, ऐसे में लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा बताए गए फैसले इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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