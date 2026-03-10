दिल्ली में इंदौर जैसा कांड ना हो जाए! कई सोसायटी में पानी इतना गंदा कि कीड़े निकल रहे
कुछ महीने पहले ही इंदौर में पेजयल में सीवर का पानी मिल जाने से कई लोगों की जान चली गई थी। अब पूर्वी दिल्ली के मधु विहार और आईपी एक्सटेंशन की कई सोसाइटी में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। लोगों ने बताया कि पानी में कीड़े आ रहे हैं।
कुछ महीने पहले ही इंदौर में पेजयल में सीवर का पानी मिल जाने से कई लोगों की जान चली गई थी। अब पूर्वी दिल्ली के मधु विहार और आईपी एक्सटेंशन की कई सोसाइटी में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार महीनों से घरों में पहुंच रहे गंदे पानी के साथ अब छोटे-छोटे कीड़े भी निकल रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही हैं। इन इलाकों की कई सोसाइटी में सरकारी नलों से मटमैले रंग का पानी पहुंच रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी को किसी कंटेनर में भरकर छोड़ दिया जाए तो बर्तन की तली में पीलापन झलकने लगता है। वहीं, मंडावली क्षेत्र में बदबूदार पानी घरों में पहुंच रहा है। मंडावली के निवासियों ने इसे लेकर स्थानीय नेताओं के समक्ष अपनी नाराजगी भी जताई है। दूसरी ओर, सोसायटियों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे जलबोर्ड के पानी का इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसकी वजह से लोग खरीदकर पानी पी रहे हैं और बोतलबंद पानी की खपत बढ़ गई है।
चस्पा करना पड़ा नोटिस
गंदे पानी की समस्या के कारण बीते दिनों आईपी एक्सटेंशन की एक सोसायटी द आम्रपाली को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग की रेजिडेंट्स एसोसिएशन को नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करनी पड़ी थी। एसोसिएशन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा था कि जलबोर्ड की तरफ से आने वाला पानी अभी पीने योग्य नहीं है इसलिए या तो उसे उबाल और छानकर इस्तेमाल करें या फिर बाहर से पानी खरीदें। हालांकि अब इस सोसायटी में गंदे पानी की समस्या दूर हो चुकी है, लेकिन आसपास की कई सोसायटियों में समस्या अभी भी बनी हुई है।
बोतलबंद पानी की बढ़ी मांग
इन इलाके में बोतलबंद पानी की आपूर्ति करने वालों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से मांग काफी बढ़ गई है। अब हम सिक्योरिटी मनी रखवा कर बोतल नहीं दे रहे। दरअसल, मांग बढ़ जाने की वजह से बोतलों की किल्लत हो जाती है।
क्या कह रहे हैं लोग
आईपी एक्सटेंशन निवासी मदन खत्री ने कहा, 'कुछ दिनों से पानी में बदबू आ रही है। अब पानी के साथ छोटे-छोटे कीड़े भी आ रहे हैं। जल बोर्ड का पानी पीना तो दूर कुल्ला करने योग्य भी नहीं है। लंबे समय से समस्या बनी हुई है। पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है।'निकुंज सोसायटी के अध्यक्ष सुमित सुनेजा ने बताया, 'आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र की पाइप लाइन 40 साल पुरानी है। इसकी वजह से जगह-जगह लीकेज होता है। कई महीनों से इस क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी में गंदगी के साथ-साथ कीड़े आ रहे हैं।'आम्रपाली सोसायटी के अध्यक्ष एडवोकेट पुनीत शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत स्थानीय पार्षद से भी की थी। उनके पत्र का जवाब मिला है। जवाब में बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दो स्थानों पर पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में गंदे पानी की समस्या है। जल्द कार्य पूरा कर समस्या दूर कर दी जाएगी।
