सिर्फ अल्लाह को इबादत लायक बताने वाला सिपाही सस्पेंड, पोस्ट वायरल होने के बाद कार्रवाई

आपत्तिजनक धार्मिक स्टेटस लगाने पर मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। सिपाही ने पहले तो मंदिर में खड़े होकर फोटो खिंचवाई और व्हाट्सएप स्टेटस पर एक धुन के साथ लगाया। धुन में कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/ गाजियाबादMon, 18 Aug 2025 10:04 PM
मिली जानकारी के मुताबिक, मधुबन बापूधाम थाने में सिपाही सोहेल खान जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर में गया और वहां सेल्फी खींची। फिर उसे व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाया। स्टेटस पर उसने एक धुन लगाई, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। सिपाही का यह स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया।

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने तो एक्स अकाउंट पर यह तक कह दिया कि सिपाही वर्दी की आड़ में इस्लाम का काम कर रहा है। ऐसे लोग ही धर्मांतरण करने वाले झांगुर जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने एसीपी कविनगर को जांच के आदेश दिए। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सिपाही को पहले तो लाइन हाजिर किया गया। फिर शाम को उस पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया।

सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच बैठी

इस मामले में एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर जांच बैठाई गई है। एसीपी कविनगर ने बताया कि सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है, जो इस मामले की पूरी जांच करेगी। इस दौरान वीडियो कब बनाया गया, कहां बनाया गया और उसे बनाने का क्या उद्देश्य था। इस बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही सिपाही से भी उसका पक्ष लिया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

कविनगर के एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही का अपने मोबाइल पर आपत्तिजनक धार्मिक स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच बैठाई गई है।