सामाजिक बहिष्कार से तनाव में थे सिपाही जगबीर? गुरुग्राम पुलिस सरपंच समेत 7 लोगों से करेगी पूछताछ
Hindi Newsएनसीआर NewsConstable Jagbir was under stress due to social boycott Gurugram police will question village sarpanch and others

गुरुग्राम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल जगबीर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉन्स्टेबल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गांव की सरपंच समेत सात लोगों से भी पुलिस जल्द पूछताछ करेगी। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 25 Sep 2025 09:41 AM
गुरुग्राम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल जगबीर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉन्स्टेबल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गांव की सरपंच समेत सात लोगों से भी पुलिस जल्द पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। मृतक कॉन्स्टेबल की पत्नी ने पुलिस को गांव में उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किए जाने की बात बताई है।

जगबीर की पत्नी बबली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार महीने पहले उनके देवर के बेटे ने गांव की एक लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। इस घटना के बाद से लड़की पक्ष के लोग उनके पति जगबीर को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। बबली के अनुसार उन्होंने इस बारे में गांव के सरपंच और उनके पति से मदद मांगी, लेकिन इसके बजाय पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई कि जो भी जगबीर के परिवार से बात करेगा या उनकी मदद करेगा उसे 21,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस सामाजिक बहिष्कार से तनाव में आकर जगबीर ने आत्महत्या कर ली।

पुलिस टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर जगबीर के साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। मंगलवार सुबह लगभग ढाई बजे जगबीर के सहकर्मी ने गार्ड रूम में उन्हें बेहोशी की हालत में पाया था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ निगलने की पुष्टि : सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जगबीर को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ निगलने की पुष्टि हुई है। जगबीर एक पूर्व सैनिक थे, वह 1996 में सेना में भर्ती हुए थे। वहीं, 2012 में रिटायरमेंट के बाद वह वर्ष 2014 में हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में अब सरपंच समेत सातों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी।