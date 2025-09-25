सामाजिक बहिष्कार से तनाव में थे सिपाही जगबीर? गुरुग्राम पुलिस सरपंच समेत 7 लोगों से करेगी पूछताछ

गुरुग्राम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल जगबीर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कॉन्स्टेबल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गांव की सरपंच समेत सात लोगों से भी पुलिस जल्द पूछताछ करेगी।

जगबीर की पत्नी बबली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार महीने पहले उनके देवर के बेटे ने गांव की एक लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। इस घटना के बाद से लड़की पक्ष के लोग उनके पति जगबीर को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। बबली के अनुसार उन्होंने इस बारे में गांव के सरपंच और उनके पति से मदद मांगी, लेकिन इसके बजाय पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई कि जो भी जगबीर के परिवार से बात करेगा या उनकी मदद करेगा उसे 21,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस सामाजिक बहिष्कार से तनाव में आकर जगबीर ने आत्महत्या कर ली।

पुलिस टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर जगबीर के साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। मंगलवार सुबह लगभग ढाई बजे जगबीर के सहकर्मी ने गार्ड रूम में उन्हें बेहोशी की हालत में पाया था।