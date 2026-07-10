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नूंह में पशु तस्करी रोकने के दौरान कांस्टेबल की मौत, तीन साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नूंह
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फरीदाबाद के नूंह में पशु तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक ईएसआई घायल हो गया। पुलिस ने कैंटर से 15 पशुओं को मुक्त करवाया है और अलग-अलग दो मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नूंह में पशु तस्करी रोकने के दौरान कांस्टेबल की मौत, तीन साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे

पशु तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान गुरुवार तड़के कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने पशु तस्करों के कैंटर में टक्कर मार दी। इससे कैंटर के पास खड़े सिपाही की मौत हो गई, जबकि ईएसआई घायल हो गया।

पुलिस ने कैंटर से 15 पशुओं को मुक्त करवाया है। पुलिस ने अलग-अलग दो मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, सीएस एवं पीओ स्टाफ पुन्हाना की टीम गुरुवार तड़के करीब 4:00 बजे थाना मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोयला गांव के पास गश्त कर रही थी। सूचना मिली थी कि एक कैंटर में पशुओं को भरकर ले जाया जा रहा है।

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सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान कैंटर के टायर पंक्चर हो गए। इस दौरान पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर एक्सप्रेसवे के साइड में खड़ा करवा दिया। वहीं उसमें से 15 पशुओं को मुक्त करवा लिया। पुलिस ने आरोपी चालक यूपी के कानपुर देहात जिले के अंतर्गत मंडोली गांव निवासी रानू सिंह को काबू कर लिया। इसी दौरान पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई थी। पलवल के थंथरी गांव निवासी सिपाही गिरीश और ईएसआई मुकेश कुमार कैंटर के पास खड़े हुए थे। कैंटर को पकड़ने के करीब 20 मिनट बाद मानेसर की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने एक्सप्रेसवे किनारे खड़े कैंटर में पीछे से टक्कर मार दी।

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टक्कर से वहां मौजूद सिपाही गिरीश और ईएसआई मुकेश कुमार उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे में सिपाही गिरीश कैंटर के पिछले पहिए के नीचे आ गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ईएसआई मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया।

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सिपाही गिरीश पलवल जिले के थंथरी गांव के रहने वाले थे। लगभग तीन वर्ष पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री हैं। कर्तव्य का पालन करने के दौरान हुई उनकी शहादत से पुलिस विभाग में शोक व्याप्त है। पशु तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पशुओं को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया है। वहीं, दुर्घटना के मामले में फरार ट्रक चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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