शहर की प्रदूषित हवा के बीच ओखला में होने वाले ऑटो फेस्टिवल के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने यह कहा

संक्षेप: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर ओखला स्थित एनएसआईसी मैदान में आयोजित कार और बाइक महोत्सव के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को साकेत के जिला मजिस्ट्रेट को विचार करने का निर्देश दिया।

दिल्ली की प्रदूषित हवा के बीच ओखला के NSIC मैदान में होने वाले कार और बाइक फेस्टिवल 'बर्नआउट सिटी'के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शहर के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस याचिका पर गौर करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि दक्षिण-पूर्व के जिला न्यायाधीश से जल्द से जल्द फैसला लेने की उम्मीद है क्योंकि यह कार्यक्रम 17 जनवरी को होने वाला है।

याचिका में दावा- हवा का स्तर और खराब होगा अदालत में दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि इस इवेंट से इलाके में वायु प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। याचिकाकर्ता के अनुसार 'बर्नआउट सिटी' नाम के इस इवेंट में गाड़ियों के जरिए स्टंट दिखायाा जाएगा, जिससे वाहनों से भारी मात्रा में धुआं निकलेगा और ज़्यादा ईंधन की खपत के कारण वायु प्रदूषण और खराब होगा।

कोर्ट ने कहा- आपका दावा सिर्फ अनुमान पर आधारित हालांकि, इस याचिका पर आदेश देते हुए कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अपने दावे के समर्थन में याचिका में किसी भी वैज्ञानिक डेटा या रिसर्च को शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आपके दावे के समर्थने में क्या आपके पास कोई डेटा है? क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया है। ऐसे में यह याचिका आपके अनुमानों पर आधारित लग रही है। आप ज़्यादा RPM और ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली गाड़ियों के कारण ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं।'

कोर्ट बोला- कई संस्थाओं को आपने पार्टी ही नहीं बनाया बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने वाले CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) को पार्टी बनाया है, और न ही दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को याचिका ठीक से दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस नहीं दिया गया है। आप इतनी लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी से याचिका क्यों दायर करते हैं? कमीशन यहां पार्टी नहीं है।'