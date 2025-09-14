‘वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते…’; दिल्ली हाईकोर्ट बोला- हमेशा कानून का सहारा नहीं ले सकते

वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते के असफल होने पर हमेशा आपराधिक कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा पायलट के खिलाफ दर्ज कराई गई दुष्कर्म की एफआईआर को रद्द करते यह टिप्पणी की।

वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते के असफल होने पर हमेशा आपराधिक कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा पायलट के खिलाफ दर्ज कराई गई दुष्कर्म की एफआईआर को रद्द करते यह टिप्पणी की, जो दो साल से अधिक समय से एक महिला केबिन क्रू के साथ रिश्ते में था। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को ''अपनी व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थोपनी चाहिए'', भले ही एक पक्ष शादीशुदा ही क्यों न हो। कोर्ट ने जोर देकर कहा, "रिश्ते में खटास आने के बाद, किसी एक पक्ष को यह हक नहीं है कि वह इसे यौन उत्पीड़न के अपराध के रूप में पेश करे।''

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "इस कोर्ट का मानना ​​है कि कानून स्थिर नहीं रह सकता, इसे समाज के बदलते मानदंडों के साथ आगे बढ़ना और प्रगति करनी होगी। जैसे-जैसे समाज और समुदाय विकसित होते हैं, कानून को भी आगे बढ़ना चाहिए। यह पीछे नहीं रह सकता या उस समाज पर पुरानी मंशा नहीं थोप सकता जो पहले ही आगे बढ़ चुका है।"

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि मानवीय संबंध किस प्रकार बदल गए हैं... जज भी इस बदलते समाज का हिस्सा हैं, और न्याय प्रणाली इन वास्तविकताओं से अलग नहीं रह सकती।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि न्याय प्रणाली को निर्णयात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि वयस्कों के निर्णयों से पैदा होने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। "यदि दो वयस्क, भले ही उनमें से एक शादीशुदा हो, साथ रहने या यौन संबंध बनाने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें ऐसे निर्णय के परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।"

फैसले में कहा गया है, "जज अपने समक्ष उपस्थित पक्षों पर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थोप सकते। साथ ही, अदालतें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकतीं कि अब पढ़े-लिखे वयस्क खुद भी रिश्तों को किस नजरिए से देखते हैं, जो पहले स्वीकार्य नहीं था।"

कोर्ट ने महिला के तर्क को किया खारिज कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए धोखा दिया गया था। अदालत ने कहा, ''जब एक पढ़ी-लिखी महिला किसी पुरुष के साथ रिश्ता जारी रखने का फैसला करती है, यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है... तो उसे इस संभावना को समझना चाहिए कि यह रिश्ता शादी में नहीं बदल सकता, या अंततः खराब हो सकता है। कानून को हमेशा उस रिश्ते के लिए उपाय के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जो टूट गया हो, खासकर अगर वह रिश्ता सहमति से बना हो।''