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जेवर एयरपोर्ट तक राह होगी आसान; 4,463 करोड़ से कैसे बदलेगी सूरत? गडकरी ने बताया

Krishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
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सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-एनसीआर में यातायात को सुगम बनाने के लिए DND-फरीदाबाद-सोहना हाईवे और जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी…

जेवर एयरपोर्ट तक राह होगी आसान; 4,463 करोड़ से कैसे बदलेगी सूरत? गडकरी ने बताया

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-NCR में यातायात को रफ्तार देने के लिए डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। लगभग 4,463 करोड़ रुपये की लागत वाला यह 59 किलोमीटर लंबा छह लेन का कॉरिडोर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। अत्याधुनिक तकनीकों से बन रहा यह हाईवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 2,360 करोड़ रुपये का एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है।

हाई-स्पीड 6 लेन एक्सेस से मिलेगी रफ्तार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि इसके पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को रफ्तार मिलेगी तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। करीब 59.063 किमी लंबे इस हाई-स्पीड छह लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना के बीच संपर्क बेहतर होगा। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

4,463 करोड़ रुपये का है प्रोजेक्ट

नितिन गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4,463 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट एनसीआर में आधुनिक परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देगा। यह दिल्ली-NCR में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तीन एक्सप्रेसवे के साथ होगी बेहतर कनेक्टिविटी

उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 140 मीटर लंबा 'नेटवर्क आर्क ब्रिज' प्रीकास्ट सेग्मेंटल निर्माण तकनीक, उच्च-शक्ति वाला ई-450 स्टील, ध्वनि अवरोधक, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण-अनुकूल निर्माण पद्धतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी।

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31 किमी लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर भी काम

उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) तक तेज और सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 31.425 किमी लंबे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 2,360 करोड़ रुपये है। यह परियोजना हरियाणा के चंदावली गांव से उत्तर प्रदेश के दयानापुर तक विकसित की जा रही है।

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दिल्ली में यातायात दबाव होगा कम

इसके पूरा होने पर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधा संपर्क स्थापित होगा, जबकि उत्तरी भारत से आने वाला यातायात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिये एयरपोर्ट तक पहुंचेगा, जिससे दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा। नितिन गडकरी के साथ इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, हरियाणा के लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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