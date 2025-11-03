AI से कांग्रेस की महिला नेता का अश्लील फोटो बनाकर किया वायरल, गाजियाबाद पुलिस ने शुरू की जांच

संक्षेप: गाजियाबाद में कांग्रेस की एक महिला नेता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में कहा कि वह गाजियाबाद की राजनीति में सक्रिय हैं और पूर्व में कांग्रेस की जिलास्तर की पदाधिकारी रह चुकी हैं। 25 अक्टूबर की शाम करीब पौने 7 बजे अजय शर्मा ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अजय शर्मा के अलावा मुन्ना बाबू, सलीम इदरीसी समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद थे।

आरोप है कि इसी मीटिंग के दौरान एआई के जरिये बनाई गई उनकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इससे मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेत्री के मुताबिक, लोनी निवासी सलीम इदरीसी ने जान बूझकर फोटो से छेड़छाड़ कर वायरल किया। गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

कॉलेज से घर आ रही छात्रा के साथ अश्लील हरकत की वहीं, गाजियाबाद के ही मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक कॉलेज के ही छात्र ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में रहने वाली छात्रा का कहना है कि वह शहर के एक नामी कॉलेज की छात्रा है। 1 नवंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे वह जीटी रोड स्थित अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। इस दौरान कॉलेज का ही एक युवक उसका पीछा कर रहा था। छात्रा के मुताबिक, पीछा करने वाले से बचने के लिए उसने रास्ते में ऑटो भी बदला, लेकिन आरोपी फिर भी उसका पीछा करता रहा। जब वह शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक चौराहे पर ऑटो से उतरी और दूसरा ऑटो लेने लगी तो आरोपी उसके पास आ धमका। उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके साथ छेड़छाड़ की।

छात्रा का कहना है कि विरोध करने के दौरान छीनाझपटी में उसकी शर्ट का बटन भी टूट गया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की और मौके से फरार हो गया। घटना से दहशत में आई छात्रा ने परिजनों को इसकी सूचना दी और बाद में मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई।