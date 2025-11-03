Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCongress woman leader AI generated obscene photo went viral Ghaziabad police start probe
AI से कांग्रेस की महिला नेता का अश्लील फोटो बनाकर किया वायरल, गाजियाबाद पुलिस ने शुरू की जांच

AI से कांग्रेस की महिला नेता का अश्लील फोटो बनाकर किया वायरल, गाजियाबाद पुलिस ने शुरू की जांच

संक्षेप: गाजियाबाद में कांग्रेस की एक महिला नेता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mon, 3 Nov 2025 10:32 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद में कांग्रेस की एक महिला नेता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में कहा कि वह गाजियाबाद की राजनीति में सक्रिय हैं और पूर्व में कांग्रेस की जिलास्तर की पदाधिकारी रह चुकी हैं। 25 अक्टूबर की शाम करीब पौने 7 बजे अजय शर्मा ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अजय शर्मा के अलावा मुन्ना बाबू, सलीम इदरीसी समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:मंगेतर ने शादी से पहले युवती को मिलने बुलाकर किया रेप,फिर मोटा दहेज मांग…

आरोप है कि इसी मीटिंग के दौरान एआई के जरिये बनाई गई उनकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इससे मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेत्री के मुताबिक, लोनी निवासी सलीम इदरीसी ने जान बूझकर फोटो से छेड़छाड़ कर वायरल किया। गाजियाबाद नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

कॉलेज से घर आ रही छात्रा के साथ अश्लील हरकत की

वहीं, गाजियाबाद के ही मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ सरेराह छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक कॉलेज के ही छात्र ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में रहने वाली छात्रा का कहना है कि वह शहर के एक नामी कॉलेज की छात्रा है। 1 नवंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे वह जीटी रोड स्थित अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। इस दौरान कॉलेज का ही एक युवक उसका पीछा कर रहा था। छात्रा के मुताबिक, पीछा करने वाले से बचने के लिए उसने रास्ते में ऑटो भी बदला, लेकिन आरोपी फिर भी उसका पीछा करता रहा। जब वह शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक चौराहे पर ऑटो से उतरी और दूसरा ऑटो लेने लगी तो आरोपी उसके पास आ धमका। उसने अचानक उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके साथ छेड़छाड़ की।

छात्रा का कहना है कि विरोध करने के दौरान छीनाझपटी में उसकी शर्ट का बटन भी टूट गया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की और मौके से फरार हो गया। घटना से दहशत में आई छात्रा ने परिजनों को इसकी सूचना दी और बाद में मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। छात्रा के मुताबिक, आरोपी उसी के कॉलेज में पढ़ता है। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।