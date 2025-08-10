अच्छी खबर पर; IAF चीफ के बयान को कांग्रेस नेता ने वोट चोरी विवाद से जोड़ दिया

एएनआई से बातचीत के दौरान उदित राज ने कहा कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन वह यह बात अब क्यों कह रहे हैं जब वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है? जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई,तो भाजपा को अपना वादा पूरा करके पीओके ले लेना चाहिए था।

शनिवार को भारतीय वायुसेना चीफ अमनप्रीत सिंह ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एस-400 से पांच पाकिस्तानी जेट गिराए थे। अब इस बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आईएएफ चीफ के बयान की तारीफ तो की पर इसे वोट चोरी वाले विवाद से जोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PoK को वापस न लेकर देश के साथ धोखा किया है।

एएनआई से बातचीत के दौरान उदित राज ने कहा कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन वह यह बात अब क्यों कह रहे हैं जब वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है? जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई,तो भाजपा को अपना वादा पूरा करके पीओके ले लेना चाहिए था। पीओके क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेस नेता ने कहा, "पीएम मोदी ने देश के साथ धोखा किया। मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि हमने पांच पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, पाकिस्तान की हालत खराब थी, तब हमें ट्रंप के कहने पर युद्धविराम घोषित नहीं करना चाहिए था।

उदित राज ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने 33 बार कहा कि उन्होंने युद्धविराम करवाया है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा। तो यह सब चुनाव और वोट की चोरी के बारे में है, जिसे राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। लेकिन मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया, भाजपा ने धोखा किया। PoK लेने का मौका था, लेकिन वह मौका चूक गया।

बता दें कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े विमान को भी मार गिराया। उन्होंने कहा कि जिस विमान को गिराया गया वह अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला विमान है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं।