congress udit raj praised iaf chief ap singh pakistan jets down statement but connected this to vote theft controversy अच्छी खबर पर; IAF चीफ के बयान को कांग्रेस नेता ने वोट चोरी विवाद से जोड़ दिया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscongress udit raj praised iaf chief ap singh pakistan jets down statement but connected this to vote theft controversy

अच्छी खबर पर; IAF चीफ के बयान को कांग्रेस नेता ने वोट चोरी विवाद से जोड़ दिया

एएनआई से बातचीत के दौरान उदित राज ने कहा कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन वह यह बात अब क्यों कह रहे हैं जब वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है? जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई,तो भाजपा को अपना वादा पूरा करके पीओके ले लेना चाहिए था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSun, 10 Aug 2025 11:49 AM
share Share
Follow Us on
अच्छी खबर पर; IAF चीफ के बयान को कांग्रेस नेता ने वोट चोरी विवाद से जोड़ दिया

शनिवार को भारतीय वायुसेना चीफ अमनप्रीत सिंह ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एस-400 से पांच पाकिस्तानी जेट गिराए थे। अब इस बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आईएएफ चीफ के बयान की तारीफ तो की पर इसे वोट चोरी वाले विवाद से जोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PoK को वापस न लेकर देश के साथ धोखा किया है।

एएनआई से बातचीत के दौरान उदित राज ने कहा कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन वह यह बात अब क्यों कह रहे हैं जब वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है? जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई,तो भाजपा को अपना वादा पूरा करके पीओके ले लेना चाहिए था। पीओके क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेस नेता ने कहा, "पीएम मोदी ने देश के साथ धोखा किया। मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि हमने पांच पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, पाकिस्तान की हालत खराब थी, तब हमें ट्रंप के कहने पर युद्धविराम घोषित नहीं करना चाहिए था।

उदित राज ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने 33 बार कहा कि उन्होंने युद्धविराम करवाया है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा। तो यह सब चुनाव और वोट की चोरी के बारे में है, जिसे राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। लेकिन मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया, भाजपा ने धोखा किया। PoK लेने का मौका था, लेकिन वह मौका चूक गया।

बता दें कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े विमान को भी मार गिराया। उन्होंने कहा कि जिस विमान को गिराया गया वह अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला विमान है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं।

शनिवार को 16वें एयर चीफ मार्शल एलएम कटरे मेमोरियल लेक्चर में मुख्य भाषण देते हुए IAF प्रमुख ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफल समाप्ति की सराहना की। उन्होंने आधुनिक सैन्य संघर्षों में वायु शक्ति की प्रधानता और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके महत्व पर जोर दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "हमारे पास कम से कम पाँच लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने की पुष्टि हुई है और एक बड़ा विमान, जो या तो ELINT (इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस) विमान या AEW&C (एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल) विमान हो सकता था, उसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। यह वास्तव में अब तक की सबसे बड़ी सतह से हवा में मार गिराए जाने वाली घटना है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं।"