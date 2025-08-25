मोदी को कौन छुएगा, NDA में ही कई इसके खिलाफ; PM-CM वाले बिल पर कांग्रेस नेता

उदित राज ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के बहुत से लोग नैतिकता के आधार पर समर्थन करेंगे पर एनडीए में भी बहुत लोग हैं जिन्हें यह बिल पसंद नहीं है। यह बिल विपक्ष के खिलाफ है।

केंद्र सरकार के लाए पीएम-सीएम वाले बिल पर विपक्ष खुश नहीं है। इस बिल को फिलहाल जेपीसी में भेज दिया गया है,लेकिन वहां भी कांग्रेस- आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा नहीं होंगे। आज अमित शाह ने इस बाबत एएनआई को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने 130वें संशोधन बिल पर कई बातें कहीं। शाह के बयान पर अब कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिल में प्रधानमंत्री भी कटघरे में आ सकते हैं,लेकिन पीएम को कौन छू सकता है। सारा सिस्टम उनका गुलाम है।

उदित राज ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के बहुत से लोग नैतिकता के आधार पर समर्थन करेंगे पर एनडीए में भी बहुत लोग हैं जिन्हें यह बिल पसंद नहीं है। यह बिल विपक्ष के खिलाफ है। इस बिल का प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं होगा। जब पूरा सिस्टम उनका गुलाम बन चुका है तो प्रधानमंत्री को कौन छू सकता है?

उदित राज ने आगे पूछा कि 11 साल हो गए सरकार चलाते,कितने कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या और कोई बीजेपी नेता के खिलाफ केस हुआ? यह विपक्ष को फंसाने के लिए और दुरुपयोग होने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के पीएम रहते मंत्री,विधायक और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। अजीत पवार सरीखे लोगों पर आरोप थे पर आपने तो उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया।