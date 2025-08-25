congress udit raj on amit shah 130th amendment pm cm bill said who will touch pm modi nda parties are against it मोदी को कौन छुएगा, NDA में ही कई इसके खिलाफ; PM-CM वाले बिल पर कांग्रेस नेता, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscongress udit raj on amit shah 130th amendment pm cm bill said who will touch pm modi nda parties are against it

मोदी को कौन छुएगा, NDA में ही कई इसके खिलाफ; PM-CM वाले बिल पर कांग्रेस नेता

उदित राज ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के बहुत से लोग नैतिकता के आधार पर समर्थन करेंगे पर एनडीए में भी बहुत लोग हैं जिन्हें यह बिल पसंद नहीं है। यह बिल विपक्ष के खिलाफ है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 25 Aug 2025 12:05 PM
share Share
Follow Us on
मोदी को कौन छुएगा, NDA में ही कई इसके खिलाफ; PM-CM वाले बिल पर कांग्रेस नेता

केंद्र सरकार के लाए पीएम-सीएम वाले बिल पर विपक्ष खुश नहीं है। इस बिल को फिलहाल जेपीसी में भेज दिया गया है,लेकिन वहां भी कांग्रेस- आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा नहीं होंगे। आज अमित शाह ने इस बाबत एएनआई को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने 130वें संशोधन बिल पर कई बातें कहीं। शाह के बयान पर अब कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिल में प्रधानमंत्री भी कटघरे में आ सकते हैं,लेकिन पीएम को कौन छू सकता है। सारा सिस्टम उनका गुलाम है।

उदित राज ने एएनआई से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के बहुत से लोग नैतिकता के आधार पर समर्थन करेंगे पर एनडीए में भी बहुत लोग हैं जिन्हें यह बिल पसंद नहीं है। यह बिल विपक्ष के खिलाफ है। इस बिल का प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं होगा। जब पूरा सिस्टम उनका गुलाम बन चुका है तो प्रधानमंत्री को कौन छू सकता है?

उदित राज ने आगे पूछा कि 11 साल हो गए सरकार चलाते,कितने कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या और कोई बीजेपी नेता के खिलाफ केस हुआ? यह विपक्ष को फंसाने के लिए और दुरुपयोग होने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के पीएम रहते मंत्री,विधायक और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। अजीत पवार सरीखे लोगों पर आरोप थे पर आपने तो उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया।

एएनआई (ANI) से बात करते हुए, अमित शाह ने इस बिल का बचाव किया और कहा कि इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बिल सत्तारूढ़ पार्टी सहित सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि यह बिल पास हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिक आधार को बनाए रखेंगे।"