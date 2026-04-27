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कांग्रेस नेता ने राघव चड्ढा समेत 7 बागी सांसदों पर केजरीवाल को घेरा, बोले- पैसों के बदले बांटी राज्यसभा सीटें

Apr 27, 2026 02:56 pm ISTGaurav Kala नई दिल्ली, पीटीआई
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राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के आम आदमी पार्टी के भाजपा में विलय को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आप को अतीत में भी कांग्रेस के खिलाफ 'प्रॉक्सी' की तरह इस्तेमाल किया है।

कांग्रेस नेता ने राघव चड्ढा समेत 7 बागी सांसदों पर केजरीवाल को घेरा, बोले- पैसों के बदले बांटी राज्यसभा सीटें

बीते हफ्ते राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने भाजपा जॉइन कर ली। आज सोमवार को इन सांसदों के भाजपा में विलय को राज्यसभा सभापति ने मंजूरी भी दे दी। आम आदमी पार्टी में हुए इस टकराव पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को अतीत में कांग्रेस के खिलाफ 'प्रॉक्सी' की तरह इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं पैसों के बदले राज्यसभा सीटें बांटी। इस पार्टी का नाम ‘अरबपति आदमी पार्टी’ हो जाना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने सोमवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी के “प्रॉक्सी” के तौर पर काम किया। माकन ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी को पंजाब विधानसभा चुनाव में महज छह प्रतिशत वोट मिले थे, फिर भी वहां के छह सांसद अब बीजेपी में कैसे शामिल हो गए। उन्होंने कहा, “मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप बीजेपी की बी-टीम है। अब उन्हें अपना नाम ‘आम आदमी पार्टी’ से बदलकर ‘अरबपति आदमियों की पार्टी’ कर लेना चाहिए।”

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पैसों के आधार पर राज्यसभा भेजा

उन्होंने दावा किया कि सुशील गुप्ता ने कांग्रेस छोड़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ अपनी “सेटिंग” होने की बात कही थी और राज्यसभा सीट मिलने की जानकारी दी थी। माकन ने यह भी आरोप लगाया कि आप पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आशुतोष जैसे नेताओं को राज्यसभा नहीं भेजा, जबकि पैसों के आधार पर सीटें दी गईं।

अभी तो शुरुआत है, और भी जाएंगे

कांग्रेस नेता ने कहा, " आप छोड़ने वाले सातों राज्यसभा सदस्यों में से हर एक की घोषित औसत संपत्ति 818 करोड़, 50 लाख, 35 हजार और 420 रुपये है।" उन्होंने आरोप लगाया, "शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह को बदनाम करने की साजिश केजरीवाल ने रची थी... उन्होंने और आम आदमी पार्टी ने भाजपा के प्रॉक्सी के रूप में काम किया था... अब मुखौटा उतर चुका है।" उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी से कई और नेता भाजपा शामिल होने वाले हैं।

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राष्ट्र विरोधी पार्टी

कांग्रेस नेता ने आप पर “राष्ट्र-विरोधी” होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को पंजाब में अलगाववादी तत्वों से फंडिंग मिली। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी में शामिल हुए सातों सांसदों की कुल संपत्ति प्रति सांसद 818 करोड़ रुपये से अधिक है।

भाजपा में गए सांसदों के विलय पर मुहर

इस बीच, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सात आप सांसदों के बीजेपी में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्यसभा में आप की संख्या घटकर तीन रह गई है, जबकि बीजेपी की ताकत बढ़कर 113 हो गई है। बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत, स्वाती मालीवाल और राजिंद्र गुप्ता हैं।

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आप ने बागी सांसदों के खिलाफ खोला मोर्चा

सूत्रों के मुताबिक, इन सांसदों ने बीते शुक्रवार को राज्यसभा सभापति को आवेदन देकर खुद को बीजेपी सांसद के रूप में मान्यता देने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अब इनका नाम बीजेपी सदस्यों की सूची में दर्ज है। वहीं, आप ने इस कदम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यसभा सभापति के समक्ष याचिका दायर कर इन सातों सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

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