कांग्रेस सांसद ने की अमित शाह की मदद, अनशन तोड़ने पर कैसे मान गए सोनम वांगचुक; 2 और विपक्षी सांसदों ने दिया साथ
सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ही अनशन खत्म कर दिया, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनको मनाने के लिए सरकार को विपक्षी सांसद का सहारा लेना पड़ा था।
28 जून से लगातार अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। ये अनशन लगातार 26 दिनों तक चला। इस दौरान सोनम वांगचुक की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अब सवाल उठा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं दिया, फिर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन क्यों खत्म कर दिया। इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मौजूदा सरकार के लिए तनाव की स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह की मदद मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस सांसद ने की है। इस दौरान कांग्रेस सांसद के साथ दो और विपक्षी सांसदों ने मिलकर सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने पर राजी किया है।
किस कांग्रेस सांसद ने की अमित शाह की मदद
कॉकरोच जनता पार्टी का शुरू किया हुआ आंदोलन अब देशभर में फैलता जा रहा है। इस आंदोलन ने केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चूंकि इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथों में है, इसलिए अमित शाह के लिए भी ये आंदोलन चुनौती बन गया है। ऐसे वक्त एक कांग्रेस सांसद ने अमित शाह की मदद की और सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए राजी कर लिया। इस कांग्रेस सांसद का नाम है विवेक तन्खा। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं।
कैसे सोनम वांगचुक को मनाया
24 जुलाई को सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने भी सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने का निवेदन किया। विवेक तंखा के साथ टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष और जॉन ब्रिटास भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भी सोनम को अनशन तोड़ने के लिए निवेदन किया और अंतत: सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने के लिए राजी हो गए।
सोनम वांगचुक क्या बताया अनशन तोड़ने का कारण
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। इस मामले पर सोनम वांगचुक का बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले अनशन इसलिए खत्म कर दिया, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कानूनी कार्रवाई से बचाना चाहते थे। वांगचुक ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने उन्हें लिखित में अश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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