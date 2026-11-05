गिरफ्तारी से 7 दिन पहले देना होगा नोटिस, यौन उत्पीड़न केस में कांग्रेस सांसद को राहत
अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती है तो कम से कम सात दिन पहले उन्हें लिखित नोटिस दिया जाए।
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के निलंबित प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती है तो कम से कम सात दिन पहले उन्हें लिखित नोटिस दिया जाए। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि अकोइजाम जांच में सहयोग कर रहे हैं और गिरफ्तारी की जरूरत पड़ने पर उन्हें सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।
कांग्रेस सांसद को भी निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस व्यक्तिगत रूप से और लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। साथ ही अकोइजाम को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी को अपने परिवार के दो सदस्यों के संपर्क नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर नोटिस पहुंचाया जा सके।अदालत ने यह भी कहा कि यदि अकोइजाम जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस इस संबंध में दोबारा अदालत का रुख कर सकती है। पुलिस को मामले की जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। यह मामला अकोइजाम पर 11 छात्राओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। इन शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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