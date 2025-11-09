Hindustan Hindi News
MCD उपचुनाव में भी कांग्रेस ने संतुलन साधने का चला दांव, किसे कहां से उतारा?

संक्षेप: दिल्ली कांग्रेस ने एमसीडी उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने उप चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। 

Sun, 9 Nov 2025 11:34 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, संजय कुशवाहा, नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम की बारह सीटों पर होने वाले उप चुनाव को भी कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है। इसके चलते पार्टी ने उप चुनाव में भी जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी ने उप चुनाव के लिए देख-परखकर संतुलित उम्मीदवारों का चुनाव किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को प्रमुखता से टिकट दिया है।

किसे कहां से उतारा?

मुंडका---मुकेश

शालीमार बाग बी (महिला) ---सरिता कुमारी (एससी)

अशोक विहार (महिला)---विशाखा रानी (एससी)

चांदनी चौक---अजय कुमार जैन (अल्पसंख्यक)

चांदनी महल---कुंवर शहजाद अहमद (अल्पसंख्यक)

द्वारका बी (महिला)----सुमिता मलिक (ओबीसी)

ढिंचाऊं कला (महिला)---रश्मि शर्मा

नरायणा---मनोज तंवर

दक्षिण पुरी (एससी)---विक्रम (एससी)

ग्रेटर कैलाश (महिला)---शिखा कपूर

विनोद नगर---विनय शंकर दुबे

संतुलन साधने की कोशिश

शालीमार बाग बी और अशोक विहार जैसी महिला सीटों पर पार्टी ने दलित महिला को उम्मीदवार बनाया है जबकि द्वारका बी की महिला सीट पर ओबीसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच पकड़ रखने वाले विनय शंकर दुबे को विनोद नगर से उम्मीदवार बनाया गया है।

ट्रैक रिकार्ड देख दिया मौका

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को समाज सेवा और पार्टी के कार्यों में उनके ट्रैक रिकार्ड और उनकी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवसर दिया है।

किया जीत का दावा

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने पार्टी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी वार्ड के सभी मतदाताओं तक कांग्रेस के विचारों, नीतियों और मुद्दों को पहुंचाने का काम करेगी। पिछले आठ महीनों में भाजपा सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए हैं जबकि आम आदमी पार्टी के कामकाज को भी दिल्ली वाले देख चुके हैं। इन वजह से चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत का भरोसा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
