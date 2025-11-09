MCD उपचुनाव में भी कांग्रेस ने संतुलन साधने का चला दांव, किसे कहां से उतारा?
संक्षेप: दिल्ली कांग्रेस ने एमसीडी उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने उप चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है।
दिल्ली नगर निगम की बारह सीटों पर होने वाले उप चुनाव को भी कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है। इसके चलते पार्टी ने उप चुनाव में भी जातीय व क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी ने उप चुनाव के लिए देख-परखकर संतुलित उम्मीदवारों का चुनाव किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को प्रमुखता से टिकट दिया है।
किसे कहां से उतारा?
मुंडका---मुकेश
शालीमार बाग बी (महिला) ---सरिता कुमारी (एससी)
अशोक विहार (महिला)---विशाखा रानी (एससी)
चांदनी चौक---अजय कुमार जैन (अल्पसंख्यक)
चांदनी महल---कुंवर शहजाद अहमद (अल्पसंख्यक)
द्वारका बी (महिला)----सुमिता मलिक (ओबीसी)
ढिंचाऊं कला (महिला)---रश्मि शर्मा
नरायणा---मनोज तंवर
दक्षिण पुरी (एससी)---विक्रम (एससी)
ग्रेटर कैलाश (महिला)---शिखा कपूर
विनोद नगर---विनय शंकर दुबे
संतुलन साधने की कोशिश
शालीमार बाग बी और अशोक विहार जैसी महिला सीटों पर पार्टी ने दलित महिला को उम्मीदवार बनाया है जबकि द्वारका बी की महिला सीट पर ओबीसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच पकड़ रखने वाले विनय शंकर दुबे को विनोद नगर से उम्मीदवार बनाया गया है।
ट्रैक रिकार्ड देख दिया मौका
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को समाज सेवा और पार्टी के कार्यों में उनके ट्रैक रिकार्ड और उनकी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवसर दिया है।
किया जीत का दावा
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने पार्टी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी वार्ड के सभी मतदाताओं तक कांग्रेस के विचारों, नीतियों और मुद्दों को पहुंचाने का काम करेगी। पिछले आठ महीनों में भाजपा सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए हैं जबकि आम आदमी पार्टी के कामकाज को भी दिल्ली वाले देख चुके हैं। इन वजह से चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत का भरोसा है।