कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, हिम्मत है तो करके दिखाएं... मोहन भागवत के बयान पर बोले कांग्रेस नेता

कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, हिम्मत है तो करके दिखाएं... मोहन भागवत के बयान पर बोले कांग्रेस नेता

संक्षेप:

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र बताया, जिस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे संविधान विरोधी करार देते हुए चुनौती दी कि 'हिम्मत है तो इसे बनाकर दिखाओ'।

Dec 23, 2025 09:07 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में संघ के शताब्दी कार्यक्रम में भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बताया और कहा कि इसके लिए संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं है, यह तो सच्चाई है। इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखा पलटवार किया, इसे आपत्तिजनक और देश विरोधी करार देते हुए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, अगर हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाओ।

उदित राज की तीखी प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता उदित राज ने भागवत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। ऐसा कहना आपत्तिजनक और देश विरोधी है। हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाओ। उदित राज ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और RSS पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भारत विविधताओं वाला सेक्युलर देश है, न कि किसी एक धर्म का राष्ट्र।

उदित राज ने सस्पेंड TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यहां तक कह दिया कि हुमायूं कबीर, बीजेपी और मोहन भागवत एक साथ हैं क्योंकि सभी को फायदा होगा। नहीं तो इस पर चर्चा की क्या जरूरत है? इसे बनने दो।

क्या बोले थे भागवत?

कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में मोहन भागवत ने कहा, "हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। सूरज पूर्व से उगता है, क्या इसके लिए संवैधानिक मंजूरी चाहिए? जब तक एक भी व्यक्ति भारतीय पूर्वजों की गौरव गाथा में विश्वास रखता है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा।" उन्होंने जोर दिया कि संसद संविधान में 'हिंदू राष्ट्र' शब्द जोड़े या न जोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह संघ की विचारधारा है और सत्य है।

