मायावती की तरह अंत निश्चित; CJI गवई पर क्या बोले कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता उदित राज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नाराजगी जाहिर की है। एसआईआर मामला खुद नहीं सुनने पर रोष जाहिर करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि वह मिनी अंबेडकर बन सकते थे, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 09:30 AM
कांग्रेस नेता उदित राज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गई से नाराजगी जाहिर की है। एसआईआर मामला खुद नहीं सुनने पर रोष प्रकट करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि वह मिनी अंबेडकर बन सकते थे, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अभी कुछ करते हैं तो ठीक नहीं तो मायावती की तरह अंत निश्चित है।

कभी भाजपा के टिकट पर दिल्ली के सांसद रहे उदित राज ने एक्स पर कहा, 'गवई जी जब सीजेआई नहीं बने थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक अम्बेडकराइट पहली बार बनने जा रहा है। वर्तमान हालात खराब होने के कारण आशा लगी थी इनके आने पर सुधार होगा। मौका मिला भी और चाहते तो मिनी अंबेडकर बन सकते थे लेकिन अब समय तेजी से भाग रहा है। SIR के मामले को खुद सुनना चाहिए था और यह लोकतंत्र बचाने का मामला है। अभी भी कुछ कर जाते हैं तो ठीक है वर्ना मायावती की तरह अंत होना निश्चित है।'

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई मई 2025 में देश के 52वें चीफ जस्टिस बने। वह 6 महीने के लिए इस पर पद पर आसीन हुए। उनका कार्यकाल इसी साल नवंबर में पूरा हो जाएगा। बीआर गवई अनूसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले केजी बालाकृष्णन भी अनुसूचित जाति से थे।

गौरतलब है कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने इस पर सुनवाई चल रही है। कांग्रेस नेता ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि चीफ जस्टिस ने इसे खुद नहीं सुना।