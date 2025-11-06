एक शाम पहले ही... बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस नेता ने कर दिया 'खेल' का नया दावा

संक्षेप: कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक एक दिन पहले ही कुछ खेल कर देते हैं और असली वोटिंग के दिन शाम 5 बजे जिसकी विपक्ष को हवा नहीं लगती।

कांग्रेस की ओर से लगातार 'वोट चोरी' के लिए लगाए जा रहे आरोपों के बीच अब एक नया दावा किया गया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक एक दिन पहले ही कुछ खेल कर देते हैं और असली वोटिंग के दिन शाम 5 बजे जिसकी विपक्ष को हवा नहीं लगती। कांग्रेस नेता ने दावा किया गया कि भोजन और ठहरने का इंतजाम करके पोलिंग पार्टी से सेटिंग कर ली जाती है।

उदित राज ने एक्स पर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए नए किस्म का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'आज प्रथम चरण की वोटिंग बिहार में हो रही है। कुछ खेल कल शाम को कर दिया होगा। ज्यादातर जगह पोलिंग के एक दिन पहले शाम को चुनाव कराने वाली पार्टी पहुंच जाती है और बीजेपी समर्थक तमाम सुविधाएं जैसे भोजन, ठहरने के इंतजाम आदि करते हैं। इस तरह से मधुर व्यवहार स्थापित कर लेते हैं। विपक्ष को हवा नहीं लगती और असली खेल करीब 5 बजे शुरू होता है। बीजेपी और आरएसएस की चुस्त टीम सक्रिय होती है और जो वोट अंत में नहीं पड़े होते हैं, उनके नाम का डाल देते हैं । विपक्ष के लोगों को सजग रहना होगा।'