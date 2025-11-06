Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscongress leader udit raj new allegations amid voting in bihar
एक शाम पहले ही... बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस नेता ने कर दिया 'खेल' का नया दावा

एक शाम पहले ही... बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस नेता ने कर दिया 'खेल' का नया दावा

संक्षेप: कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक एक दिन पहले ही कुछ खेल कर देते हैं और असली वोटिंग के दिन शाम 5 बजे जिसकी विपक्ष को हवा नहीं लगती।

Thu, 6 Nov 2025 03:45 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कांग्रेस की ओर से लगातार 'वोट चोरी' के लिए लगाए जा रहे आरोपों के बीच अब एक नया दावा किया गया है। कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक एक दिन पहले ही कुछ खेल कर देते हैं और असली वोटिंग के दिन शाम 5 बजे जिसकी विपक्ष को हवा नहीं लगती। कांग्रेस नेता ने दावा किया गया कि भोजन और ठहरने का इंतजाम करके पोलिंग पार्टी से सेटिंग कर ली जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उदित राज ने एक्स पर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए नए किस्म का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'आज प्रथम चरण की वोटिंग बिहार में हो रही है। कुछ खेल कल शाम को कर दिया होगा। ज्यादातर जगह पोलिंग के एक दिन पहले शाम को चुनाव कराने वाली पार्टी पहुंच जाती है और बीजेपी समर्थक तमाम सुविधाएं जैसे भोजन, ठहरने के इंतजाम आदि करते हैं। इस तरह से मधुर व्यवहार स्थापित कर लेते हैं। विपक्ष को हवा नहीं लगती और असली खेल करीब 5 बजे शुरू होता है। बीजेपी और आरएसएस की चुस्त टीम सक्रिय होती है और जो वोट अंत में नहीं पड़े होते हैं, उनके नाम का डाल देते हैं । विपक्ष के लोगों को सजग रहना होगा।'

कांग्रेस नेता ने यह आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कई आरोप लगाए।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।