दिल्ली में धमाके को कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव से जोड़ दिया, कहा- बड़े चुनाव में…

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक जोरदार कार धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई तो करीब दो दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कार में यह धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने विवादित बयान दे डाला है। सांसद रह चुके इस नेता ने धमाके को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए कहा है कि बड़े चुनाव में बड़ी घटना होती है।

अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले उदित राज ने धमाके के कुछ घंटों बाद ही घटना को एक नया रंग दे दिया। उन्होंने किसी को दोष दिए बिना पुलवामा हमले का जिक्र किया और कहा कि अहम चुनावों के आसपास ऐसी आशंका रहती है। उदित राज ने लिखा, 'अहम चुनाव के आसपास बम ब्लास्ट जैसी घटना की आशंका रहती है। बड़े चुनाव में बड़ी घटना होती है जैसे पुलवामा।'

दिल्ली में हुए धमाके के एक दिन बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। कांग्रेस नेता ने इस ओर इशारा करते हुए पुलवामा हमले के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं की ओर दिए गए विवादित बयानों की कड़ी को आगे बढ़ाया। तब भी कुछ नेताओं खौफनाक आंतकी हमले को चुनाव से जोड़कर यह कहने की कोशिश की कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए सरकार ने ही इसे किया या कराया।