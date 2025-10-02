RSS आतंकी संगठन, नेहरू की कृपा से बचे; संघ के खिलाफ कांग्रेस नेता के कड़वे बोल

उदित राज ने संघ के 100 साल पूरे होने पर कहा कि RSS ने आजादी से पहले देश के साथ गद्दारी की। आजादी के बाद, इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। संघ एक आतंकवादी संगठन है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत के पहले पीएम पंडित नेहरू उदारवादी थे, इसलिए ये बच गए।

राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ को आज 100 साल पूरे हो गए। विजयादशमी के दिन साल 1925 में इस संगठन की स्थापना हुई थी,जिसके बाद से लेकर अब तक इसकी देशभक्ति, देश की आजादी में योगदान और अंग्रेजों का साथ देने के आरोप अक्सर लगते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पैरेंट संस्था कही जाने वाली आरएसएस पर कभी महात्मा गांधी की हत्या के भी इल्जाम लगे, पर आज इन सबके बावजूद,यह देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है,लेकिन आज संघ पर कांग्रेस के एक नेता ने तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे आतंकी संगठन कहकर संबोधित किया और कहा कि वो पंडित नेहरू थे जिनकी उदारता के कारण ये संगठन बच गया।

उदित राज ने संघ के 100 साल पूरे होने पर कहा कि RSS ने आजादी से पहले देश के साथ गद्दारी की। आजादी के बाद, इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। संघ एक आतंकवादी संगठन है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत के पहले पीएम पंडित नेहरू उदारवादी थे, इसलिए ये बच गए। इतना ही नहीं, ये हमेशा हिंदू-मुस्लिम के झगड़े में शामिल रहते हैं। इन्होंने ही दो-राष्ट्र का सिद्धांत दिया था और 52 सालों तक इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया। तो आज इसी आतंकवादी संगठन की शताब्दी मनाई जा रही है।