वीडियो में लिखा है सच, फिर भी कांग्रेस नेता ने कर दिया बनारस में रोपवे हादसे का फर्जी दावा

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने सोमवार को एक पुराने वीडियो के साथ बनारस में रोपवे हादसे का फर्जी दावा कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस नेता ने जिस वीडियो को बनारस का बताकर शेयर किया उसी में यह सच भी बताया गया है कि यह घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 12:20 PM
उदित राज ने एक्स पर एक वीडियो के साथ लिखा, '800 करोड़ की उड़ान, और पहला सफर जमीन पर खत्म! बनारस में मोदी जी का रोपवे प्रोजेक्ट- उद्घाटन होते ही डिब्बा टूटा और बीजेपी नेता भी साथ में नीचे आ गिरे। 'विकास' अब सीधा क्रैश लैंड कर रहा है।' उन्होंने इस पोस्ट के साथ #BanarasRopewayReality भी इस्तेमाल किया।

उदित राज ने संभवत: उस वीडियो को खुद पूरा देखे बिना ट्वीट कर दिया, अन्यथा यह चूक नहीं होती। वीडियो पर Correct News CG का वाटरमार्क लगा है। जिससे यह पता चल जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का वीडियो है। वीडियो के एक हिस्से में लिखा है, 'डोंगरगढ़ में बड़ा हादसा, मां बम्लेश्वरी का दर्शन कर रोप-वे से नीचे उतर रहे भाजपा नेताओं का हुआ हादसा।' इससे भी साफ हो जाता है कि यह वीडियो वाराणसी का नहीं है।

इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें यह पता होगा कि बनारस में यह प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन ही है, इसे इस साल दिसंबर तक पूरा किया जाना है। जब प्रॉजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ तो इसके उद्घाटन, भाजपा नेताओं की सवारी और हादसे की बात कहां से आ गई?

किस हादसे का वीडियो शेयर किया?

उदित राज ने जो वीडियो शेयर किया है वह छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में अप्रैल 2025 में हुए हादसे का है। इस हादसे में राज्य के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा समेत कुछ नेता बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन रोपवे का एक हिस्सा टूट जाने की वजह से 6 लोग घायल हो गए थे।

सोशल यूजर्स ने गलती की दिलाई याद

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उदित राज के इस पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए बताया कि उनका दावा गलता है। एक यूजर ने लिखा,'हटा दीजिए महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं आप। एक बार इस खटोले को वाराणसी में आकर देखिए वह भगवा रंग का है।' एक यूजर ने वाराणसी पुलिस को टैग करते हुए शिकायत की कि वह गलत जानकारी दे रहे हैं।