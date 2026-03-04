'केजरीवाल की रिहाई पर शराब माफिया को तोहफा', दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुलने पर कांग्रेस
इस साल होली पर शराब की दुकानें खुलने के साथ ही, कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली में भाजपा सरकार पर शराब माफिया को उपहार देने का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की। यह आरोप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भाजपा ने शराब माफिया को उपहार दे दिया है। दिल्ली में होली के दिन कभी शराब नहीं बिकती थी। लेकिन आज होली है, सब लोग खुशी से होली मना रहे हैं, भाजपा भी होली मना रही है और अपने वादे पूरे कर रही है।
दिल्ली में होली 2026 के अवसर पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी क्योंकि इस साल के शुरू में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, होली अब 'ड्राई डे' की सूची में नहीं है।उत्सव में और अधिक उत्साह जोड़ने के लिए लोग शराब की दुकान के बाहर जमा हो गए। एक ग्राहक ने कहा कि हम त्योहार अच्छे से मनाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है।
इस बीच, पूरे भारत में होली का उत्सव जारी है और कई नेता भी इसमें भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर गुलाल से होली खेलकर और ढोल बजाकर उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया। सिंह ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए विश्व में शांति और सद्भाव की कामना की।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में शांति स्थापित हो। सभी शांति और सद्भाव से रहें। होली के पवित्र त्योहार पर मेरी यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर होली मनाई और आशा व्यक्त की कि रंगों का यह त्योहार राष्ट्रीय राजधानी के लिए विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। मीडिया से बात करते हुए कहा सीएम गुप्ता ने कहा कि होली के अवसर पर मैं दिल्लीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मुझे आशा है कि होली का यह त्योहार दिल्लीवासियों के लिए नई उमंग और विकास की लहर लेकर आएगा। हमें शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर होली मनानी चाहिए।
होली का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है। अगले दिन होली का वह रूप मनाया जाता है, जब लोग रंगों से खेलकर आनंद और एकजुटता में डूब जाते हैं। पश्चिमी भारत के कई राज्यों में 3 मार्च को उत्सव मनाया गया, जबकि उत्तर भारत में यह त्योहार बुधवार को मनाया जा रहा है।
