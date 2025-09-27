Congress leader shot dead in Delhi Malviya Nagar during morning walk in park दिल्ली के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता की पार्क के अंदर हत्या; पहले बैट से पीटा, फिर गोलियों से भून डाला, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के मालवीय नगर में कांग्रेस नेता की पार्क के अंदर हत्या; पहले बैट से पीटा, फिर गोलियों से भून डाला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 06:28 AM
दिल्ली के मालवीय नगर में शुक्रवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले एक कारोबारी की बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मृतक लखपत सिंह कटारिया कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। पुलिस इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। हत्यारों की पहचान कर ली गई है।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि मालवीय नगर के बेगमपुर के रहने वाले 55 वर्षीय लखपत सिंह कटारिया पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकल थे। बदमाशों ने पहले उनको क्रिकेट बैट से पीटा और फिर 4 गोलियां मारकर फरार हो गए। सैर कर रहे दूसरे लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटारिया को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का अंजाम दिया गया। उनके परिवार में पत्नी वीरमति और दो बच्चे हैं।

रेकी के बाद वारदात की : लखपत सिंह कटारिया की हत्या करने वाले बाइक सवार बदमाशों ने वारदात से पहले रेकी की थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों को कटारिया के पार्क आने का समय पहले से पता था, वह घात लगाकर वहां बैठे थे। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अचानक घुसे और पीटना शुरू कर दिया: विजय मंडल पार्क के सुरक्षा कर्मी देवेन्द्र ने बताया कि दो अज्ञात व्यक्ति पार्क के अंदर आए और एक व्यक्ति को पीटने लगे। आरोपियों ने पहले पीड़ित को बैट से पीटा। मारपीट के दौरान एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर पीड़ित के ऊपर एक के बाद एक चार गोलियां चला दीं। देवेन्द्र ने बताया कि घटना के वक्त वह घटनास्थल से दूर खड़े थे। गोली की आवाज से पार्क में अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे तो एक व्यक्ति जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। गार्ड ने बताया कि घायल व्यक्ति यहां पर रोजाना सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। पार्क के अंदर जाने से पहले जो भी सुरक्षाकर्मी मिलता था, उससे राम-राम करते थे।

कल हुआ था कुछ लोगों से झगड़ा

लखपत सिंह कटारिया के साले प्रेम ने बताया कि सुबह उन्हें किसी ने कॉल करके बताया कि आपके जीजा को पार्क में किसी ने गोली मार दी है। यह सुन वह घटनास्थल के पास पहुंचे। लखपत सिंह को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रेम का कहना है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे तो रंजिश का शक लग रहा है। गुरुवार को भी उनके जीजा का इन्द्रा कैंप के पास कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। सूत्रों की मानें तो डीडीए की लैंड पर कब्जे को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पार्क के बाहर रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।

हत्या से राजनीतिक हलचल

कटारिया कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इस वजह से वारदात के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने घटना की निंदा कर और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि राजधानी में खुलेआम गोलियां चलना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है।

मॉर्निंग वॉक करना भी सुरक्षित नहीं : आप

मालवीय नगर इलाके के विजय मंडल पार्क में शुक्रवार सुबह सैर कर रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा की चार इंजन की सरकार में मॉर्निंग वॉक करना भी सुरक्षित नहीं रहा। भाजपा सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और कितनी ताकत चाहिए? भाजपा सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है।