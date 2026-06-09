TMC में टूट के बीच कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी के जख्म पर नमक रगड़ दिया, कहा- नीतीश को रोका इसलिए जीते मोदी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी पार्टी की टूट से जूझ रही है। विधायकों और सांसदों की बागवत के बीच कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उनके जख्म पर नमक रगड़ते हुए विलय का सुझाव दिया है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टूट रही तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी के लिए हालात इन दिनों बेहद विपरीत हैं। एक दिन पहले जहां वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ 'इंडिया गठबंधन' को मजबूत करने पर मंथन कर रही थीं तो अब उन पर कांग्रेस से ही एक बड़ा हमला भी हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने उन्हें कसूरवार ठहराते हुए कहा है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
पूर्व सांसद ने कहा कि इन दो नेताओं ने ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया और वह एनडीए में चले गए। ममता बनर्जी की हार और अब पार्टी में टूट को लेकर 'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे' वाला तंज कसते हुए उदित राज ने ममता बनर्जी के जख्म पर नमक रगड़ा और उन्हें विलय का सुझाव दे डाला।
मोदी की जीत के लिए ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार
उदित राज ने याद किया कि किस तरह नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनाया, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से वह दूसरे खेमे में चले गए। उन्होंने कहा कि असल में राहुल गांधी को रोकने के लिए ऐसा किया गया। भाजपा के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा सांसद रहे उदित राज ने कहा, 'ममता दीदी और (अरविंद) केजरीवाल के कृत्यों की वजह से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जो बोया, वही काट रहे हैं। नीतीश कुमार ने पूरे देश में घूम-घूमकर इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनाया था, लेकिन इन दोनों ने उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया, जिसके कारण वे गठबंधन छोड़कर चले गए। यदि यह गलती न हुई होती, तो बीजेपी 150 सीटों के नीचे रह जाती। लेकिन इन दोनों की प्राथमिकता राहुल गांधी जी को रोकना थी।'
टीएमसी के विलय का सुझाव
पहले आम आदमी पार्टी और अब टीएमसी में टूट-फूट की ओर इशारा करते हुए उदित राज ने कहा कि पुरानी कहावत सच हो गई है। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी जी तो नहीं रुके, लेकिन इन दोनों के साथ जो हुआ वह सब देख रहे हैं। कभी-कभी यह कहावत सच साबित हो जाती है कि 'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।'' टीएमसी में टूट के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर दलित नेता ने कहा कि अब ममता दीदी को ईमानदारी से गठबंधन का साथ निभाना चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए टीएमसी का विलय करने की सलाह भी दी। कभी कांग्रेस से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाली ममता से उदित राज ने कहा, 'वे चाहें तो अपनी पार्टी का विलय भी कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप