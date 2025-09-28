Congress leader murdered in Delhi, father and son arrested, police reveal reason for murder दिल्ली में कांग्रेस नेता की हत्या, 9 साल पहले हुई मारपीट का लिया बदला; बाप-बेटा गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsCongress leader murdered in Delhi, father and son arrested, police reveal reason for murder

दिल्ली में कांग्रेस नेता की हत्या, 9 साल पहले हुई मारपीट का लिया बदला; बाप-बेटा गिरफ्तार

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक पार्क में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। जानिए पुलिस जांच में हत्या की क्या वजह सामने आई है?

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 02:50 PM
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक पार्क में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में हत्या का मकसद नौ साल पहले हुई पिटाई का बदला लेना सामने आया है। पुलिस ने बताया, मुख्य आरोपी और उसका नाबालिग बेटा पुलिस की गिरफ्त में हैं।

9 साल पहले हुई मारपीट का लिया बदला

दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया, स्पेशल टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और पता लगाया कि आरोपी की मृतक के साथ पुरानी दुश्मनी थी। अपराध की प्लानिंग बहुत सोची-समझी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नौ साल पहले प्रॉपर्टी डीलर ने मुख्य आरोपी की जमकर पिटाई की थी, जिससे वह नौ माह तक बिस्तर पर रहा। इसी रंजिश के चलते मुख्य आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई।

कांग्रेस नेता को आई थीं मल्टीपल बुलेट इंजरी

पुलिस के मुताबिक, 26 सितंबर को पुलिस को जानकारी मिली- पार्क में एक आदमी मरा पड़ा है, जिसे गोली लगी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल आदमी को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। जानकारी में सामने आता है कि लखपत सिंह नामक 55 वर्षीय बेगमपुर निवासी के शरीर में मल्टीपल बुलेट इंजरी आई हुई हैं। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पार्क में मिला टूटा बैट, और खून ही खून

पुलिस ने बताया कि जिस पार्क में लखपत सिंह घायल अवस्था में मिले थे, वहां टूटा हुआ एक बैट और बहुत ब्लड पड़ा मिलता है। इसके बाद हमने छानबीन शुरू की तो मालूम चला- दो लोग थे। पहले इन लोगों ने बैट से मारा, फिर फायर किए और वहां से चले गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की। आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को छाना गया, तो इसके बारे में और जानकारी मिली।

55 किमी. रेंज में करीब 400 कैमरों की छानबीन

सीसीटीवी फुटेज खंगाली गईं, तो मालूम हुआ कि ब्लैक कलर की एक स्पलेंडर बाइक से ये लोग वहां से निकले थे। घटना से पहले बैट को पीछे की दुकान से खरीदा गया था। हम लोगों ने करीब 55 किलोमीटर की रेंज में 300-400 कैमरे खंगाले। बाइक चला रहा व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए था, जबकि पीछे बैठे शख्स ने गमछा बांध रखा था।

नाबालिग बेटे को भी किया हत्या में शामिल

बाद में एक आदमी के बारे में जानकारी मिली, कि एक आदमी की मृतक व्यक्ति के साथ साल 2016 से लड़ाई चल रही थी। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने बेटे के 18 साल पूरा होने से पहले इस हत्या को अंजाम दिया। बेटा थोड़े दिन पहले बेगमपुर आता है और अपने एक रिश्तेदार के घर रुकता है।

बाप-बेटे ने मिलकर रची थी हत्या की प्लानिंग

वह लगातार मृतक व्यक्ति के ऊपर नजर बनाए रखता है। पार्क में जाने का समय, लौटने का समय, किसके साथ जाता जैसी तमाम जानकारी लेकर अपने घर वापस लौट जाता है और अपने पिता को जाकर सारी बातें बता देता है। इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि इसे 26 तारीख की सुबह जाकर खत्म कर देंगे।

इस तरह 26 सितंबर को मॉर्निग वॉक पर निकले कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया इस हत्या को अंजाम देने में बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली गई है।

पीटीआई के इनपुट भी शामिल हैं।