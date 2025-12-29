Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCongress leader mocks statement of RSS chief Mohan Bhagwat
एक गांव का...और चले हैं विश्व गुरु बनने; कांग्रेस नेता ने उड़ाया संघ प्रमुख के बयान का मजाक

संक्षेप:

कांग्रेस नेता ने ये बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहीं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे हिंदू समाज और दुनिया के कल्याण के लिए भारत को 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में काम करें।

Dec 29, 2025 06:45 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का मजाक उड़ाते हुए तंज कसा, जिसमें उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने की बात कही थी। भागवत के इसी बयान को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद उदित राज ने भारत के विश्वगुरु बनने को आरएसएस और भाजपा का शिगूफा बताया और कहा कि इन संगठनों से जुड़े लोग समय-समय पर इसे छेड़ते रहते हैं। इस शिगूफे का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस साल करीब 25 हजार भारतीय विदेशों से वापस भारत में भगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों संगठनों के लोग विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं। आगे उन्होंने ऐसी बातें करने वालों पर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जातियों से बंटे समाज में एक गांव का गुरु बनना असंभव काम है और ये चले हैं विश्व गुरु बनने।

विश्वगुरु की बात को बताया हवाई शिगूफा

उदित राज ने ये सारी बातें एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहीं। इसमें उन्होंने लिखा, 'समय-समय पर RSS (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और बीजेपी के लोग विश्वगुरू बनने का शिगूफा छोड़ते रहते हैं। मोहन भागवत जी ने फिर यही दोहराया है और ये उस समय भी कहते रहे जब देश बार-बार गुलाम होता रहा। इस साल यानी सन् 2025 में 81 देशों से करीब 24,600 भारतीय वहां से वापस इंडिया भगाए(डिपोर्ट) गए, उसमे सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया से हैं और उसके बाद अमेरिका से।'

उदितराज बोले- जातियों में बंटा है समाज

आगे उन्होंने कहा, 'जातियों में बंटे समाज में एक गांव का गुरु बनना असंभव है और चले हैं विश्वगुरु बनने। खैर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए झूठ-लफ़्फ़ाज़ी करने में क्या जाता है?'

भागवत ने कही थी विश्वगुरु बनाने वाली बात

दरअसल उदित राज ने ये बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहीं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वे हिंदू समाज और दुनिया के कल्याण के लिए भारत को 'विश्व गुरु' बनाने की दिशा में काम करें। भागवत ने यह बात रविवार को हैदराबाद में हुए अंतरराष्ट्रीय हिंदू संगठनों के एक सम्मेलन 'विश्व संघ शिविर' के समापन समारोह में कही थी। यहां उन्होंने कहा कि हिंदुओं और स्वयंसेवकों को उदाहरण प्रस्तुत करके हुए यह दिखाना होगा कि मानव बुद्धि को वैश्विक कल्याण की दिशा में कैसे लगाया जा सकता है।

भागवत ने कहा था, 'प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया बढ़ेगा। ए.आई. आएगा। सब कुछ आएगा। लेकिन, प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। प्रौद्योगिकी मानवता की मालिक नहीं बनेगी। इंसान ही प्रौद्योगिकी का मालिक रहेगा।' उन्होंने यह भी कहा, ‘मानव बुद्धि को तकनीक के माध्यम से विश्व कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, न कि इसके विपरीत। यह कैसे संभव होगा? इसके लिए हमें स्वयं उदाहरण बनकर जीना होगा। यह संदेश पूरे भारतीय समाज के लिए है।’

भागवत बोले- दुनिया हमसे उम्मीदें लगाए हुए

भागवत ने कहा, हिंदू समाज को ऐसी जीवनशैली अपनानी चाहिए, जिससे अन्य लोग उनसे सीख सकें। भागवत ने भारत को फिर से 'विश्वगुरु' बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल हिंदू समाज की इच्छा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'दुनिया हमसे उम्मीदें लगाए हुए है। हमें 'विश्वगुरु' बनना है, लेकिन यह साधारण काम नहीं है। इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। यह परिश्रम विभिन्न जगह हो रहा है। संघ ऐसी एक जगह है।'

पिछले हफ्ते हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर दिया था जवाब

इससे पहले पिछले हफ्ते भी कांग्रेस के दलित नेता ने भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को निशाने पर लेते हुए कहा था, 'यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, गलत बात है। अगर मोहन भागवत की हिम्मत है तो करके दिखाएँ। मालूम है कि इनके दिल में कुछ और है और जुबां पर कुछ और है। अब दिल की बात जुबां पर आ ही गई। अभी तक अगल-बगल से कहलवाते रहे, अब भागवत जी खुद कह दिए। ये बहुत ही आपत्तिजनक और गलत बात है, यह संविधान विरोधी और राष्ट्रविरोधी बयान है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
