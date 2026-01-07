Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscongress leader gurdeep singh sappal claim on sir and election commission reply
कांग्रेस नेता ने यूपी SIR में किया नाम कटने का दावा, चुनाव आयोग ने कहा- BLO ने सही किया

कांग्रेस नेता ने यूपी SIR में किया नाम कटने का दावा, चुनाव आयोग ने कहा- BLO ने सही किया

संक्षेप:

कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने यूपी की ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट में उनका और पूरे परिवार का नाम कटने का दावा करते हुए बीएलओ पर दोष मढ़ा था और यह चिंता जाहिर की थी कि कैसे वे सभी लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा पाएंगे, जिनका नाम कट गया है।

Jan 07, 2026 11:04 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने यूपी की ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट में उनका और पूरे परिवार का नाम कटने का दावा करते हुए बीएलओ पर दोष मढ़ा था और यह चिंता जाहिर की थी कि कैसे वे सभी लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा पाएंगे, जिनका नाम कट गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए बताया कि बीएलओ ने सही काम किया है और जिस तरह वह फॉर्म 6 भरेंगे उसी तरह सभी लोग भर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कांग्रेस नेता ने नाम कटने की जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट से उनका और परिवार का नाम गायब है जबकि नाम 2003 की वोटर में शामिल थे, पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। माता-पिता के नाम भी 2003 की वोट लिस्ट में थे। आयोग के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे।

सप्पल ने कहा, 'मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC का सदस्य हूं। यही नहीं SIR और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं। और ये सब BLO भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए।' कांग्रेस नेता ने खुद ही कारण बताते हुए लिखा कि उनका घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधान सभा से नोएडा विधानसभा शिफ्ट हो गया है। उन्हें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है! मतलब, अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया है, तो उसका नाम काट दिया गया है। सप्पल ने कहा, 'मेरे जैसे करोड़ों सही वोटर हैं। मैं तो शायद फिर भी नया फॉर्म 6 भर कर अपने परिवार नाम जुड़वा लूंगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पायेंगे? यही है SIR की सच्चाई!'

बीएलओ ने ठीक किया, भरना होगा फॉर्म-6: चुनाव आयोग

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक्स हैंडल से कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए लिखा गया कि बीएलओ ने अपना काम नियम मुताबिक ही किया है और उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। जवाब में लिखा गया, 'गुरदीप जी धन्यवाद। आपने अपनी पोस्ट में आपके और आपके परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का सही कारण भी बताया कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए हैं। BLO ने अपना कार्य सही ढंग से किया है जो आपका नाम गाजियाबाद जिले की वोटर लिस्ट से काट दिया। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरना चाहिए। जिस प्रकार आप फॉर्म 6 भर सकते हैं बिलकुल उसी तरह आपकी जैसी स्थिति में रहने वाले बाकी लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Noida News Ghaziabad News special intensive revision sir
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।