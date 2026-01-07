कांग्रेस नेता ने यूपी SIR में किया नाम कटने का दावा, चुनाव आयोग ने कहा- BLO ने सही किया

संक्षेप: कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने यूपी की ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट में उनका और पूरे परिवार का नाम कटने का दावा करते हुए बीएलओ पर दोष मढ़ा था और यह चिंता जाहिर की थी कि कैसे वे सभी लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा पाएंगे, जिनका नाम कट गया है।

कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने यूपी की ड्राफ्ट एसआईआर लिस्ट में उनका और पूरे परिवार का नाम कटने का दावा करते हुए बीएलओ पर दोष मढ़ा था और यह चिंता जाहिर की थी कि कैसे वे सभी लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा पाएंगे, जिनका नाम कट गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए बताया कि बीएलओ ने सही काम किया है और जिस तरह वह फॉर्म 6 भरेंगे उसी तरह सभी लोग भर सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने नाम कटने की जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट से उनका और परिवार का नाम गायब है जबकि नाम 2003 की वोटर में शामिल थे, पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। माता-पिता के नाम भी 2003 की वोट लिस्ट में थे। आयोग के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे।

सप्पल ने कहा, 'मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC का सदस्य हूं। यही नहीं SIR और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं। और ये सब BLO भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए।' कांग्रेस नेता ने खुद ही कारण बताते हुए लिखा कि उनका घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधान सभा से नोएडा विधानसभा शिफ्ट हो गया है। उन्हें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है! मतलब, अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया है, तो उसका नाम काट दिया गया है। सप्पल ने कहा, 'मेरे जैसे करोड़ों सही वोटर हैं। मैं तो शायद फिर भी नया फॉर्म 6 भर कर अपने परिवार नाम जुड़वा लूंगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पायेंगे? यही है SIR की सच्चाई!'